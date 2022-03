El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que hay "precios de guerra y hay que buscar una solución colectiva, no sectorial" y criticó a quienes aprovechan este contexto desfavorable para "llevarse algo partidario". Fueron declaraciones vertidas a la salida de un almuerzo que compartió con los popes de la Unión Industria Argentina (UIA) para analizar la situación del sector.



"Me llevo un reporte favorable de cómo ha repuntado la industria, reporte favorable de como ha repuntado la industria primero desde el cambio de Gobierno; cómo sobrevivió a la pandemia en una parte importante por las políticas públicas y la enorme recuperación del año pasado", destacó en declaraciones a la prensa. Y remarcó que "les dije que tuvimos una crisis de neoliberalismo, donde la industria cayó 20 puntos; luego el cambio de Gobierno y enseguida la pandemia, y hoy la recuperación nos tiene arriba de los números de la prepandemia pero todavía por debajo de antes de (el Gobierno del expresidente Mauricio) Macri".



"Y lo que hablamos después es de la situación que ocasiona la guerra de Europa sobre la industria. Hay tres factores afectados por la guerra, y uno son los alimentos. Ayer la tapa del New York Times hablaba de que la guerra ocasiona una guerra de alimentos, porque los grandes proveedores de alimentos están en el conflicto y afecta la provisión, y eso generó una coyuntura inflacionaria", afirmó. Reconoció además que "somos productores de alimentos, entonces el acceso a los alimentos debe estar asegurado a precios razonables".



Destacó que "de lo que hablamos es que estamos en situación de guerra de alimentos, de combustible, de energía, de tasas. Y eso deja viejo incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque los precios de energía, alimentos, tasas de interés previos no tienen nada que ver con los precios de guerra de hoy".