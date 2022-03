“Es sumamente importante brindar herramientas para capacitar a los vecinos sobre nuevas problemáticas como el e-commerce, estafas virtuales, diferenciar páginas oficiales de no oficiales o fraudes y criptomonedas. Vamos a darle mucha importancia a ofrecer cursos para poder replicar a los vecinos la información, porque cuando hay desconocimiento, de nada sirve que exista la ley si no llega. No tenemos que tener miedo a estas nuevas cuestiones, tenemos que abrirle los ojos a la gente",

(Liliana Schwindt, subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación ayer ante concejales rosarinos)