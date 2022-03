En la Corte de Justicia de Catamarca se desarrolló ayer la audiencia de agravios solicitada por las familias Castiglione–Sal en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones que el año pasado sobreseyó a 11 de los 13 imputados por la denominada Tragedia de El Rodeo, sucedida en enero de 2014.

Para el abogado José Gigena, querellante y familiar de las víctimas, la actuación del fiscal Jonathan Felzstina “es lamentable y vergonzosa porque se basó en la pericia de los imputados para pedir su sobreseimiento”.

La Cámara de Apelaciones había decidido en julio de 2021 enviar a juicio como responsable de lo sucedido sólo a Félix Casas Doering (quien era intendente de El Rodeo al momento de la tragedia) y Alfredo Saavedra (exdirector de Defensa Civil).

En tanto sobreseyó a Eduardo Brizuela del Moral (exgobernador de la provincia), Néstor Rosales (exadministrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (exadministrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel Villafáñez, José Argañaraz, Daniel Acuña, Luis Alfredo Pinetta y Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos).

Luego de la audiencia de ayer, en donde las partes expusieron sus argumentos frente a los magistrados de la Corte local, Gigena habló con Catamarca/12 y señaló que aún cree en la Justicia de Catamarca.

Por otro lado criticó una vez más al fiscal que instruyó la causa y que fue quien pidió el sobreseimiento de los demás acusados. “Consideramos que el fallo de la Cámara había sido erróneo y nos causaba un profundo agravio porque quedan once imputados afuera. El punto en que se centró la querella es el llamado Puente de El Mástil tuvo una incidencia fundamental en el alud y existían numerosos antecedentes de especialistas que aconsejaban además de terminar el peligro, la no construcción o no emplazamiento del puente”, relató.

“Durante la audiencia complementé con cuestiones de ordenes no solo jurídica sino de cómo se desarrollaron los hechos. Les conté cómo vimos la familia cuando uno de los fiscales que tuvo la causa, Gober, nos alentaba para después pedir el sobreseimiento. Con Felzstina nació una renovada esperanza, pero se transformó en el mejor defensor de todos los imputados”, detallò el abogado.

“Les expliqué también que no se necesita ser perito para determinar. Con el solo hecho de pararse enfrente del puente y ver que el estribo se metió en el cauce del rio achicando la boca. Pero lo más importante, es que el propio Gobierno de Catamarca encargó una comisión que analice las causas del alud y esa comisión llegó a la conclusión de que hay que demoler el puente de El Mástil y el de Villafañe. Al último lo demolieron, esperamos que al otro también”, dijo.

El abogado, resaltó que continúa visitando la villa de El Rodeo y “cada vez que hay creciente la gente se asusta y sale corriendo porque mientras exista ese puente el peligro va a estar latente”.

En cuanto a lo vertido por el fiscal, quien había pedido el sobreseimiento de 11 de los imputados, Gigena aseguró que su alocución fue “vergonzosa y lamentable. Se basó en la pericia de los imputados, dijo que a la nuestra no la entendía y no dijo sobre la pericia oficial que dice que el puente sí tuvo incidencia y que habría que determinar esa incidencia”.

El folleto admitido como prueba en la causa.

“El Fiscal nunca se puso en favor de las víctimas, siempre trató de sacar el lazo a los imputados. Hasta en su derecho a réplica siguió sosteniendo el mamarracho de su resolución, al punto de que los abogados de los acusados terminaron adhiriendo a lo que él decía”, completó.

“Aún seguimos creyendo en la justicia y fuimos bien recibidos por la Corte, nunca vamos a bajar los brazos, los familiares nos piden seguir.

“No queremos que vuelva a ocurrir otra tragedia. Soy amante de El Rodeo. Ahí murió mi suegra, mi cuñada y falleció mi sobrina. Hubo muchas crecientes antes de la construcción del puente en 2010 y el agua entraba por detrás de la casa”, advirtió.

Por último resaltó que el gobierno elaboró un folleto después del alud en donde daban las conclusiones de los estudios realizados y se comprometían entre cosas a demoler los dos puentes porque consideraban que eran peligrosos y parte de los causantes de la tragedia. “A confesión de parte relevo de pruebas”, concluyó.

La Corte no tiene un plazo estipulado para responder.