El senador nacional Marcelo Lewandowski participó de la primera edición de Tecnoagro Bigand 2022, el primer congreso y muestra anual de la región de tecnologías aplicadas al desarrollo agropecuario. “Esta es una idea muy importante para seguir fortaleciendo algo que entendemos fundamental como es la producción. Allí Santa Fe tiene a su campo y a la agroindustria para aportar a la Argentina. Son hechos realmente muy motivantes para todos los que estamos en esto”, destacó.

“No tengo dudas de acompañar y apostar por la producción. Creo que debe haber una mirada que debemos defender, en una provincia que tiene y mucho en su campo y lo que aquí se produce. Debemos ver cómo el Estado puede estar presente, potenciando la producción y analizando cómo podemos dar un salto de calidad para que haya mano de obra y productos que se puedan exportar con valor agregado”, remarcó Lewandowski. “Lo nuestro va a ser acompañar las demandas y necesidades y por supuesto que hay situaciones de emergencia. Necesitamos que nuestra gente coma y no sea tan caro. Entonces hay que buscar todas las medidas necesarias para que ocurra y la mejor alternativa es producir más, tener mayor ganado y diversidad en las carnes, con mayor producción que no solo se pueda exportar sino también para llevar a la mesa de los argentinos. Esas son las discusiones que tenemos que dar para que el productor pueda estar bien, que los argentinos podamos comer y no sea prohibitivo hacerlo y en el medio no estén las distorsiones que generan tantos inconvenientes”, dijo.

En ese sentido, el senador nacional destacó el proyecto agroindustrial en el que se está trabajando y está próximo a ingresar al Congreso. Al respecto sostuvo que "es una iniciativa para empezar a avanzar, que incentiva a la producción, al mercado de carnes y con exenciones para que se pueda diversificar lo que produce nuestro suelo”. “Es un punto de partida, perfectible, que se puede mejorar", aseguró.

En Tecnoagro participan disertantes a nivel nacional e internacional, empresas santafesinas productoras de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Además cuenta con una exposición inédita en relación a los desarrollos tecnológicos de las Agtech, con la vinculación del conocimiento al sector agropecuario, llevando la tecnología a todo el territorio. “Esto debe seguir profundizándose y ojalá esta fecha sea la primera de muchas para Bigand. Seguramente otras localidades lo irán incorporando también porque siempre es bueno encontrarse en estas instancias en donde el productor o el empresario pueden exhibir sus trabajos, puede haber charlas y cada uno encontrar nuevas ideas, técnicas y formas de trabajar”, sostuvo.

En ese sentido el legislador hizo especial énfasis en el avance tecnológico demostrado por algunas de las empresas que exponen en la muestra. “A la hora de competencias o productos iguales se mira cómo está sembrado, la protección ecológica o el desarrollo que han tenido. Por eso necesitamos no solo un suelo generoso como el que tenemos sino también cómo lo acompañamos tecnológicamente”, señaló y afirmó: “El desarrollo informático y el de robótica están abarcando transversalmente a todas las actividades y el campo no queda fuera de ella. Por eso es importante que nuestros jóvenes estudien todas estas tecnologías, familiarizándose desde la escuela primaria”.

Además de Marcelo Lewandowski participaron de la inauguración el presidente comunal de Bigand, Alejandro Ruggeri; el ministro Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna; el senador provincial por el Departamento Caseros, Eduardo Rosconi; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni; el presidente de Agricultores Federados Argentinos, Jorge Petetta; entre otras autoridades y representantes de las firmas expositoras.