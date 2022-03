Durante un acto de homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, el presidente Alberto Fernández volvió a lanzar un llamado a la unidad. “Hoy es el día en que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia”, puntualizó el jefe de Estado en un discurso durante el cual dijo sentir “vergüenza” y “asco” por quienes niegan el terrorismo de Estado.

“Cada 24 de marzo, la Argentina se une para repudiar lo que pasó y ahí no tenemos distancias”, reflexionó el Presidente. Entre quienes marchan, “algunos son peronistas, otros progresistas, pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo” en el que un gobierno de facto “postergó a la Argentina como ningún gobierno la había postergado”.

Por eso, esa fecha de cada año “es el día donde más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia”, remarcó Fernández en su discurso donde, además, dejó claro que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia “no es una búsqueda de venganzas sino más bien de tener memoria” y recordar lo que ocurrió entre 1976 y 1983.

La crítica al negacionismo

Sostuvo, también, que con las víctimas del terrorismo de Estado “tenemos una deuda eterna” y criticó “a los negacionistas que dicen que no ocurrió” lo que él llamó “la mayor tragedia de la historia argentina”.

“Vergüenza deberían tener. Asco me da lo que dicen”, dijo el mandatario en referencia a los dirigentes que niegan la existencia de 30 mil desaparecidos, relativizan la gravedad del terrorismo de Estado y reivindican a los represores.

El discurso de Alberto Fernández tuvo lugar durante un acto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se homenajeó a los científicos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Allí, el Presidente participó de la reparación y entrega de los legajos de ocho integrantes de la comunidad del Conicet, víctimas del genocidio.

“Las dictaduras, a nada le temieron más que al pensamiento. Pensar era peligroso para ellos”, consideró el mandatario. Por eso, agregó, es importante “construir a partir del pensamiento” porque desde allí surge “una sociedad más justa e igualitaria, que fue la pesadilla” para “los inmorales que tomaron el poder” en 1976, derrocando a un gobierno elegido democráticamente.

"Las locas seguimos de pie"

Durante el acto también estuvieron las referentes de los organismos de Plaza de Mayo, la Madre de Línea Fundadora Taty Almeida y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. A ambas se les entregó un reconocimiento por su lucha por los derechos humanos.

Lita mencionó la consigna de los organismos para esta jornada: “Reafirmamos, todo el viejerío y los demás, la lucha por nuestra soberanía, en la que entran muchas cosas; la memoria para los 30 mil y los miles de presos políticos y asesinados; y justicia para todas y todos”.

“No podemos fallarle a los que no están y a los sobrevivientes. No les podemos fallar porque su muerte no fue en vano”, remarcó emocionada.

Por su parte, Taty cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por “haber intentado borrar la memoria” pero ponderó: “No pudieron”. “A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas seguimos de pie”, subrayó.

"La memoria nos ilumina el presente"

Quien también envió su mensaje fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien no estuvo presente en el acto por cuestiones de salud. “La comunidad científica sufrió los embates de la dictadura, como en la Noche de los Bastones Largos. Pero la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente”, destacó.

Luego, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, recordó que cuando él y Alberto Fernández eran funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria “nos tocó un momento histórico: bajar el cuadro de los represores cuando Néstor tuvo el coraje de hacerlo”.

“Seguiremos trabajando fuertemente la memoria”, puntualizó Filmus, quien se expresó “orgulloso de que los investigadores luchen permanentemente por la vida”.

El tuit del Presiente por el Día de la Memoria

Más temprano, el Presidente homenajeó a las víctimas del terrorismo de Estado a través de un mensaje en el que, además, calificó de “faro” a la “incansable lucha” de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “El 24 de marzo de 1976 comenzaba el período más horrible de la historia argentina”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Desde allí llamó a tener “como faro la incansable lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” y destacó su lucha “por la memoria, la verdad y la justicia”. “Las argentinas y argentinos decimos Nunca Más”, puntualizó en su mensaje que incluyó un video en el que se recordó los inicios de las movilizaciones de las madres en Plaza de Mayo.