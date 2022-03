TEATRO

La obra pública

En la época del Centenario argentino, un escultor ambicioso es capaz de pisar cualquier cabeza y convencer a quien sea para cumplir su deseo: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales en todo el país y fijar en piedra un relato patriótico para la posteridad. O, quizás, para que lo recuerden para siempre a él. Escrita junto a Juan Laxagueborde, lo que está en el centro de esta obra de Nacho Bartolone es la palabra: su dramaturgia es una caja de sorpresas que nos lleva del pasado al presente, de la tradición literaria argentina a nuestros tiempos, que se hace cargo de pensar nuestros mitos nacionales pero está dialogando siempre con el espectador contemporáneo. Con Julián Cabrera y Franco Calluso.

Lunes a las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1200.

Las reinas

Dos monarcas mellizas de un reino remoto atraviesan dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. A pesar de sus desesperados intentos por mantener el orden, la pérdida de un ticket que no pueden rendir y que el pueblo reclama terminará de desestabilizarlas por completo. Con ese fracaso a cuestas, dan lugar a un nuevo sistema: el monetariado. Luego de sus exitosas temporadas en el Cultural Morán con Paraguay, Paula Grinszpan y Lucía Maciel vuelven a trabajar juntas, y esta vez también actúan y cantan, acompañadas en escena por Miguel Canevari, ex Julio y Agosto. La trama es una excusa para que las dos protagonistas se prueben en distintos géneros de la música y el humor: por momentos relatan un partido entre siervos y señores feudales, después cuentan un cuento de hadas con acento español y al rato cantan una cumbia, recitan un poema o se arengan con un rock.

Viernes a las 20.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $1000.

MÚSICA

Songs of the recollection

Ya son cuatro décadas que los canadienses Cowboy Junkies vienen haciendo lo suyo, y lo que los hermanitos Timmins saben hacer desde su primer disco son covers, y de los buenos. Muchos de los que supieron por primera vez de su existencia lo hicieron después de escuchar la voz de Margo Timmins al frente de “Sweet Jane” (The Velvet Underground), y desde entonces y hasta ahora nunca faltó algun guiño o algún homenaje en ninguno de sus discos. Y hasta hubo mas de un álbum dedicado integramente a ellos, como el emocionante Demons (2009), que honra un repertorio firmado por Vic Chesnutt. Un bonus track de ese disco –“Marathon”– es uno de los nueve covers que dan forma a este flamante opus del grupo, que incluye también fascinantes rendiciones de “Five Years” (Bowie), “No Expectations” (The Rolling Stones), “Ooh Las Vegas” (Gram Parsons), “I’ve Made Up My Mind” (Bob Dylan) y “Seventeen Seconds” (The Cure), entre otros.

Migas de pan

Primer simple del nuevo disco de Omar Giammarco, un tema que que –tal como lo presenta su autor– nació a partir de la foto infantil que ilustra la portada de este lanzamiento, que suena en todas las plataformas digitales. “La descubrí hace unos años y que me representa como ninguna otra: ese que se ve ahí soy yo, sigo siendo yo”, escribe Omar. “La canción se trata de eso, de un hombre hablando con una foto de cuando era niño, sospechando que tal vez ya es parte de otra foto que un anciano que se le parece está mirando. ¿Cuánto cambiamos? ¿Cuánto nos traicionamos? ¿De qué se trata crecer? ¿Cuál es el precio que pagamos por nuestros sueños? De eso se trata”, explica Giammarco, que el próximo 20 de mayo seguirá presentando su nuevo espectáculo, Cocina de autor, en Pista Urbana.

ONLINE

Julia

Que Doña Petrona fue una pionera mundial en eso de cocinar delante de las cámaras de tevé es algo que todo ciudadano argentino de cierta edad conoce a la perfección. Julia Child, californiana de nacimiento, fue contemporánea a la estrella de Buenas tardes, mucho gusto y su programa en la televisión pública de Boston, The French Chef, se transformó en un enorme éxito a comienzos de los años 60. La famosa cocinera ya había tenido un abordaje audiovisual en la película Julia & Julia (2009), pero aquí el relato no se concentra en sus inicios en Francia sino en la carrera posterior en los EE.UU. Con formato de ocho capítulos de media hora, la nueva serie de HBO Max, que debuta este jueves en la plataforma con las tres primeras entregas, adopta el formato de biopic con altos elementos de comedia, mientras Julia se abre camino en un negocio altamente competitivo y conservador. La británica Sarah Lancashire es la responsable de darle vida a Child, a partir de un guion de Daniel Goldfarg (Mrs. Maisel).

Halo

Los videojuegos siguen siendo terreno fértil para las adaptaciones a medios narrativos como el cine y las series. Halo es uno de los games más celebrados del sistema Xbox desde su lanzamiento original hace dos décadas y el proyecto de llevarlo al universo del streaming es de larga data. Protagonizada por Pablo Schreiber (The Wire), la serie cuenta el conflicto entre la humanidad y una amenaza alienígena en pleno siglo XXVI. Cuando unos seres con forma de lagarto y bocas arácnidas comienzas a disparas sus rayos láser, es el turno de los “espartanos” de tomar al toro por las astas: descubrir el origen de la amenaza y destruirla. Los efectos especiales son amos y reyes, con altas dosis de violencia.

CINE

Los ojos de Tammy Faye

Los telepredicadores tomaron por asalto las pantallas de tevé de los Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80, y Jim Bakker fue uno de los más (tristemente) célebres: luego de conducir durante años el show The PTL Club fue hallado culpable de fraude por sumas millonarias y condenado a ocho años de prisión. El realizador Michael Showalter (Un amor inseparable) se acerca a los hechos reales a partir de la reconstrucción ficcional y la figura de la esposa de Bakker, Tammy Faye, coconductora del programa y amante de las pieles y las joyas. Ganadora en el Festival de San Sebastián por este papel, una irreconocible Jessica Chastain se mete en el cuerpo y el alma de Faye desde los tiempos de juventud, cuando la unión con el futuro predicador catódico disparó una carrera para ganar la mayor cantidad de adeptos… y dinero. Una de cal y otra de arena, la película muestra el costado más chillón y ridículo de la dupla, pero también algunas zonas luminosas ligadas a un inesperado costado progresista.

El mismo río

El director de Espejo para cuando me pruebe el smoking está de estreno en la Sala Lugones. Rodada a lo largo de tres años, la película se propone como un ensayo –político, histórico, humano– en primera persona a partir del Río de la Plata, sus aguas, costas y ritmos. En palabras de Alejandro Fernández Mouján, “decidí mirar hacia donde las urgencias a veces no nos permiten y de alguna manera siempre extrañé. Me propuse recuperar y profundizar, a modo intuitivo, el ser parte de la naturaleza, algo que hoy se manifiesta cada vez más como una postura política”. El estreno está acompañado de una retrospectiva de su obra previa. La programación completa puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

La noche de los Oscar

Luego de la deslucida ceremonia de 2021 –culpa de la pandemia, aunque sólo en parte–, los organizadores de la entrega de los Oscar, que nuevamente tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, prometen un show vivaz, alegre y entretenido. Aunque para ello tomaron una decisión muy resistida por la industria: eliminar de la transmisión premios de enorme relevancia como el dedicado al montaje o a las bandas de sonido. La fiesta contará con la presencia de tres conductoras oficiales, las actrices Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer. ¿Ganará la estatuilla a Mejor Película la favorita, El poder del perro, de Jane Campion o será destronada por CODA: Los sonidos del silencio, de Sian Heder, que viene de obtener varios galardones en esta temporada? ¿Cuántos Oscars se terminará llevando a casa Drive My Car, el largometraje del japonés Ryusuke Hamaguchi? ¿A quién olvidarán mencionar este año en los obituarios?

Hoy a partir de las 21, por TNT (en español) y TNT Series (idioma original).

Girls5Eva

La cantidad de solistas y bandas que, a lo largo de la historia de la música, han caído en la categorías de one-hit wonders es incalculable. Esta serie, que debuta el martes en la señal OnDirecTV, cuenta la historia de las Girls5Eva, cuyas cuatro integrantes supieron meter un mega éxito allá por comienzos de siglo. Luego de que un famoso rapero utiliza un sampleo de aquel viejo hit, Dawn, Summer, Gloria y Wickie vuelven a reunirse para intentarlo una vez más. Con mucho humor, la historia creada por Meredith Scardino echa una mirada al mundo de la industria musical desde los márgenes. En un papel secundario, Tina Fay crea a una Dolly Parton de fantasía.

Martes a las 21, por OnDirecTV.