Genetics, la banda argentina de rock que interpreta la música de Genesis, se presentará este sábado a partir de las 21 en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860). Integrada por Leo Fernández en guitarras y bajo; Claudio Lafalce en guitarras y bajo; Horacio Pozzo en teclados, Tom Price en voz y Daniel Rawsi en batería, la agrupación formada en 2011 para recrear fielmente las grabaciones originales y la puesta en escena de la banda británica, contará en esta ocasión con Jorge Araujo (batería) y Pierluigi Oliva (teclados) como invitados.



Genetics interpretará los míticos conciertos que Genesis brindó en Londres el 6 y 7 de mayo de 1980 durante la gira presentación de Duke. Este álbum es considerado el último de rock progresivo de la banda, antes de convertirse en un fenómeno masivo de la música pop, en paralelo al estrellato de Phil Collins como solista.

El grupo argentino ha recreado en otras ocasiones el repertorio del primer período de Genesis, entre 1970 y 1977, con el abordaje de obras como Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway, A Trick of the Tail (el primer álbum de la era de Phil Collins como cantante), Wind & Wuthering y Seconds Out.

Durante los últimos 10 años se les han sumado, para diferentes presentaciones, artistas como Steve Hackett (miembro original de Genesis), Javier Malosetti, Claudio Cardone, Leo Sujatovich y Gerardo Gardelin.