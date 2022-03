#AltaTemporada Series para domar el otoño. Teléfono, Spice Girls: un grupo pop femenino de los '90 vuelve a la fama 20 años después gracias a un remix rapero, en el debut de la paródica Girls5eva (29/3, OnDirecTV). También debutó la animación para adultos Recursos humanos, flashero spin off de Big Mouth centrado en el detrás de cámara de hormonas, depresiones, vergüenzas y otros "monstruos" interiores (Netflix), salió la tercera de la serie de culto rapero Atlanta (FX), y se viene la miniserie The Girl from Plainville, basada en hechos reales, sobre una chica cuyos mensajes de texto habrían instigado el suicidio de su novio (29/3, Hulu).



#AduanaParalela El dúo sevillano SFDK, que es el grupo más longevo del rap español, va preparando el camino para su 30º aniversario del año que viene con su flamante EP de canciones inéditas, Cardioempatía; y además uno de los dos, Rapsusklei, acaba de sacar su disco solista Cordura transitoria. Y vía internet también llegan discos nuevos de los indiedélicos californianos Hot Flash Heat Wave (Sportswear) y del dancehallero madrileño Fyahbwoy (Equilivrium).

#VideosConCrema CA7RIEL & Paco Amoroso compartieron segundo clip al hilo: En el after, dirigido por Kevin Zeta y armado con divertidas secuencias de baile entre sepelios de altos mandos militares y amaneceres yonquis. Marina Fages sacó el de La ciudad nos ilumina las caras, con un área metropolitana solarizada y animada en base a ilustraciones suyas que, entre otras cosas, tributa al Nokia 1100. Y también hay videos de Bhavi (Dios y la muerte, grabado en México con el rapero azteca Santa Fe Klan e iconografía localista rica en calaveras), de Basket (Whack, caricaturesco corto con indoor de vejete demente y corridas por las veredas) y de El Mentiroso de la Montanha (María, barroco y asfixiante experimento de interiores, pasillos, cuadritos y jardines verticales, dirigido por Adriano León).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de visitante: la leyenda hard-rocker Guns N' Roses confirmó nueva visita para el 30/9 en River, en el contexto de su gira mundial pospandémica. Clic sobre tablas: madres solteras e hijxs extramatrimoniales dan pelea al patriarcado en la obra Una vez fuiste salvaje, dirigida por Juan Brousset, con funciones el sábado 26/3 y todos los domingos de abril en Páramo Cultural. Clic festivalíptico: la doble jornada del Vagaluni propone encuentro con la naturaleza, fogón, laboratorio de improvisación, ecstatic dance, pileta, acampe y toques de El Remolón, Mica Towers, Fio Canatta, Barda, Nuriah, Marcos Andrada y más (26 y 27/3 en Casa Tierra, Escobar).



#Pantallazos Si estás para cine argentino, revisá el catálogo de Flow que se sumaron El perro que no calla, de Ana Katz, con pasos de comedia sobre una pandemia retorcida y apocalíptica; e Iluminados por el fuego, la película de Tristán Bauer basada en el libro del ex conscripto y ex combatiente Edgardo Esteban sobre los pibes que pelearon en Malvinas. Y si preferís una maratón de terror kitsch de cocodrilos, Space mete trasnoche en continuado de la saga Lake Placid, con El cocodrilo, El cocodrilo: capítulo final y Mandíbulas contra anaconda, entre otros títulos saurópsidos (25/3 desde las 22).

#HacelaSimple Nuevas canciones, nuevos momentos: andá a revisar los estrenos del dúo tucumano Los Veranos (Las cosas parecían más sencillas), del reggaetonero Deeko (Dinamita), de la cantautora Sol Feige (Pausa), del dúo Hate Moss (Peonia), de los rockeros Herederos de Tito (Discurso marroquí) y del trovador Nacho Rodríguez (Tineo, experiencia solista en paralelo a Onda Vaga).