Franco Armani (6): salió lejos al principio a cortar de juego con la cabeza en una aproximación venezolana, fue firme de arriba con los puños; prácticamente no pasó sobresaltos, lució seguro y, a pesar de saberse suplente de "Dibu" Martínez, nunca le pesó el buzo.

Nahuel Molina (6): el lateral de Udinese perdió de entrada en mitad de campo un balón ante Navarro que por fortuna no supuso peligro, después se lo vio muy suelto para pasar al ataque, lo que propiciaba al mismo tiempo el tibio ataque de Rondón por su sector. El lateral mejoró muchísimo en ofensiva y hasta le puso una pelota de gol a Mac Allister que el ex Boca no pudo aprovechar.

Nicolás Otamendi (6): tuvo poco trabajo porque el rival no mostró demasiado peligro, aunque quedó mal parado junto a toda la última línea en la única de cierto riesgo de la Vinotinto en la primera etapa; le faltó acoplarse un poco mejor con Molina sobre todo en las insinuaciones del centrodelantero Josef Martínez.

Germán Pezzella (6): al igual que su compañero de zaga, no se le presentaron muchos inconvenientes hasta que una habilitación de Rondón a Josef Martínez casi lo puso en aprietos antes del descanso; el complemento lo encontró saliendo a cortar con decisión casi en la mitad de la cancha.

Nicolás Tagliafico (6): bien en la marca y eficaz en sus incursiones en ofensiva, donde procuraba asociarse con Correa y Mac Allister. Correcto.

Rodrigo De Paul (8): verdadero termómetro del mediocampo, el lanzador por excelencia fue el factótum en el tanto que convirtió Nico González, acaso por eso mismo resultó uno de los jugadores más golpeados por los adversarios; su sociedad y entendimiento con Messi sigue siendo muy destacada. Por si fuera poco le metió un pase milimétrico a Di María en el 2-0.

Leandro Paredes (8): con buenos cambios de frente y la prodigiosa pegada de siempre, el mediocampista del Paris Saint-Germain fue de menor a mayor, quitó y armó juego en dosis parejas, a punto tal que siempre se ofrecía para la descarga. Salió muy aplaudido.

Alexis Mac Allister (6): entró poco en juego durante el primer cuarto de hora, pero luego tuvo un generoso despliegue a la hora de los relevos y de a poco se fue animando a progresar en el área rival: de hecho recuperó la pelota en gran forma y abrió en cortada para De Paul en la jugada del gol. Se perdió el segundo tras una gran habilitación de Molina y al rato Di María tomó su lugar.

Lionel Messi (8): parado a veces como armador, a veces como falso 9, tuvo su primer remate a colocar a los 3 minutos que el arquero Faríñez controló; aunque mostró un breve lapso de imprecisión, luego trianguló con Correa y generó una apilada con su sello que terminó con un disparo que dio sin intención en el brazo de un rival. En el complemento buscó su gol en los tiros libres, luego se lo sirvió a Joaquín y finalmente lo consiguió pegándole mordido luego que el filoso Di María lo dejara de cara a la tercera alegría de la noche.

Joaquín Correa (5): estacionado como extremo por izquierda, como en los tiempos en que militaba en Estudiantes, mostró empeño, buscó combinaciones sobre todo con Tagliafico y Messi; en una aparición por derecha de frente al arco le ahogó el grito Faríñez, quien luego volvió a anticiparlo. Después de fallar su tercera ocasión, salió reemplazado por Angel Correa.

Nicolás González (7): al vértigo de siempre, el atacante de la Fiorentina trató de agregarle juego asociado, tuvo su chance de zurda sobre la media hora de juego tras el rebote que provocó un remate de Messi y de inmediato en posición de 9 anotó el 1-0 tras una soberbia habilitación de De Paul; también padeció bastante el rigor de los venezolanos.

Angel Di María (8): el intratable Fideo ingresó en el complemento y fue uno de los más vitoreados en La Bombonera, ni hablar cuando definió de zurda con magistral sutileza el 2-0 y le sirvió el tercero al capitán.



Angel Correa (-): participó correctamente en los últimos 25 minutos.

Guido Rodríguez y Lucas Boyé: ingresaron al final, el segundo tuvo su debut oficial.