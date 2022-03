El actor Enrique Pinti, de 82 años, falleció este domingo a la madrugada en el Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado en estado delicado desde principios de marzo, informaron fuentes del centro de salud y de Multiteatro, propiedad del empresario y productor Carlos Rottemberg.

"Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el 'Muy pronto' anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino", informó la cuenta de Twitter del Multiteatro Comafi, junto a una foto del cartel que anunciaba el próximo show que Pinti tenía pensado hacer.

El artista fue internado de urgencia en un estado de gravedad el 5 de marzo pasado en el Sanatorio Otamendi, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas. Aunque desde entonces experimentó algunas mejorías, no logró reponerse de manera definitiva y murió esta madrugada.



“Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: 'De salud estoy muy bien', porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”, había dicho en una entrevista en septiembre de 2020.

Nacido el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires y dueño de un estilo personal y versátil dominado por un humor punzante que desplegaba a inusitada velocidad verbal, Pinti transcurrió con éxito el ámbito de la televisión, la radio, el teatro, el cine, la literatura -escribió 13 libros desde 1990- y hasta la música al grabar "Radio Pinti" (1991) junto a Charly García (quien lo consideraba el mayor rapero de Argentina) y Pedro Aznar.



En teatro, supo construir éxitos como "Historias recogidas" I y II (1973 a 1975 y 1978 a 1979), "El show de Enrique Pinti" (1980), "Vote Pinti" (1983), "Salsa criolla" (que desde 1985 fue un récord en el teatro de habla hispana, con 3000 representaciones, dos millones de espectadores y prestigiosos premios en su haber), "Pinti y aparte" (1992), "El infierno de Pinti" (1997), "Pericon.com.ar" (2000), "Candombe nacional" (2002 a 2004) y "Antes de que me olvide" (2010).



"Salsa Criolla", quizá su obra más reconocida, premiada y taquillera, se estrenó en 1984 en el Teatro Liceo y repasaba en un formato de musical de época la historia argentina desde el descubrimiento de América hasta la actualidad.



En 1992 estrenó su propio ciclo televisivo: "Pinti y los pingüinos", con producción de Carlos Rottemberg y Daniel Tinayre, y en 1997 realizó giras presentando sus mejores monólogos.

Además, colaboró como columnista invitado en Clarín, La Nación y Noticias. En el ámbito de la radio, estuvo en Mitre en "Hoy por hoy" con Néstor Ibarra y en Continental en "Magdalena tempranísimo", colaboraciones que le dieron dos Martín Fierro en 2003 y 2007.

A su vez, Pinti recibió dos Martín Fierro más en 2009 y 2012 al mejor programa cultural educativo por sus programas sobre películas "Pinti y el cine" (TV Pública) y "Luz, cámara, Pinti" (Todo Noticias). En 1991, recibió un Premio Konex de platino por su unipersonal y como mejor actor de musical en 2001. En 2006 obtuvo el Estrella de Mar de Oro al protagónico de comedia.

Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que enfrentó con un estado de tristeza que algunos catalogaron como depresión, Pinti presentó un show desde su casa vía streaming con el periodista Marcelo Polino: "Pinti y Polino al hueso", que tuvo dos funciones y buena cantidad de público conectada a través de internet.

Los restos del artista Enrique Pinti serán velados mañana de 10 a 14 en el primer piso del Multiteatro porteño, antes de ser inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.



Por pedido expreso de Pinti a Fridman, el último adiós deberá prescindir de los arreglos florales que acostumbran a cursarse en estas situaciones.