El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estaría manteniendo conversaciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para aparecer en un video durante la ceremonia de entrega de los Oscar que se lleva a cabo este domingo, según el medio estadounidense The New York Post.

De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, directivos de la Academia todavía estarían debatiendo si le permitirán o no al mandatario hacer su aparición, que podría ser en directo o a través de un mensaje grabado.

Por el momento, la Academia no ha hecho comentarios al respecto y debaten entre involucrarse o mantener su postura apolítica, según el New York Post.

Según había adelantado la revista estadounidense People, fue la coanfitriona de la ceremonia de los Oscar, Amy Schumer, quien la semana pasada planteó la idea de que Zelenski hablara en el evento.



“Sí, lo he propuesto. Quería encontrar alguna manera de que Zelenski pudiera aparecer vía satélite o con un discurso pregrabado, porque los Oscar tienen una audiencia millonaria en todo el mundo", confirmó luego Schumer en su paso por el programa de Drew Barrymore.

"No tendría problema alguno en hacer algo así, pero por desgracia no soy yo quien produce la gala. Creo que hay cierta presión en el sentido de que muchos quieren que (el evento) sea como unas vacaciones en las que todos se olviden por una noche de lo que ocurre. Pero es que hay tantos ojos y oídos puestos en la gala de los Oscar. Creo que es una gran oportunidad para que se hagan ciertos comentarios, bromas incluso que resalten el panorama actual”, agregó.



El actor Sean Penn, quien se mostró comprometido con Ucrania desde el comienzo del conflicto, le pidió a Hollywood que boicotee los Premios de la Academia si a Zelenski se le niega la oportunidad de hablar en el evento, informó The New York Post.



“Tengo entendido que se tomó la decisión de no hacerlo", lamentó Penn. "Y Si la Academia ha elegido no hacerlo, si los presentadores han elegido no perseguir al liderazgo en Ucrania, que está recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada uno de ellos esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood", opinó.

La cadena ABC, que trasnsmitirá la ceremonia, se pronunció a favor de que Zelensky, un ex actor, haga una declaración.

Mientras tanto, se rumorea que quién sí hará una declaración es la actriz nacida en Ucrania Mila Kunis, quien junto a su marido Ashton Kutcher recaudó unos USD 35 millones para los refugiados ucranianos.

La gala de la 94.ª edición de los premios Oscar 2022 se celebra este domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos. El evento contará con tres anfitrionas: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

La ceremonia, que tendrá una dinámica distinta por la pandemia de coronavirus, contará con más de 2.500 asistentes. Las personas que quieran entrar al teatro deberán mostrar un certificado de vacunación y dos pruebas PCR con resultado negativo, requisito que no rige para presentadores y artistas musicales.