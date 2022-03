En un concurrido acto, la ex secretaria de Cultura de Rosario y ex ministra de Innovación y Cultura provincial, María de los Ángeles Chiqui González, fue reconocida por la Universidad Nacional de Rosario con el Doctorado Honoris Causa. La ceremonia se dio en el marco de las celebraciones por los 75 años de la Facultad de Humanidades y Artes y contó con la presencia de autoridades de la casa de estudio, funcionarios, artistas y del intendente Pablo Javkin, quien hizo entrega del diploma y la medalla honoríficas. "Dedico este reconocimiento a los equipos y trabajadores de la cultura porque la nuestra fue, es y será una tarea colectiva", dijo la docente y gestora cultural.

El cálido y emotivo acto tuvo lugar en la tarde noche del sábado en la puerta de calle Entre Ríos de la Facultad de Humanidades y Artes. Comenzó con la palabra de su decano, Alejandro Vila, quien consideró que “este título es un acto de justicia por su hacer como docente, artista, gestora y funcionaria, ciudadana y militante de la cultura, del arte y de la política". Por su parte, el rector Franco Bartolacci destacó que "en 'Chiqui hay una manera de hacer, sentir y pensar el mundo que a la comunidad de la UNR conmueve, interpela y moviliza”, y agregó: “Venimos hoy en nombre de la UNR a decir gracias por ese legado de esas mujeres tan potentes y luminosas que dejan una marca. Gracias por recordarnos que el camino de salida es la cultura y la educación, por la obstinada convicción de pensar en infancias y gracias por tu testimonio de vida que es un canto de esperanza”.

Posteriormente fue el turno de escuchar a la propia Chiqui González, quien comenzó con una serie de agradecimientos que incluyeron a los presentes: “Ante todo agradezco la presencia de tanta gente amada, compañeros, artistas, productores, gestores, autoridades, esto para mí es maravilloso porque he visto en 2 minutos mi vida entera”, destacó emocionada. Luego, reconoció a la Universidad Nacional de Rosario “por su ingreso irrestricto, su gratuidad y su entrañable presencia en mi vida” y le dedicó unas sentidas palabras a los artistas y a lo que aprendió de ellos en tantos años: “Me enseñaron el valor de estar presente y la otra escena de la vida cuando yo tenía mucho miedo y era muy joven; me enseñaron que todo era cuestión de tiempo y de espacio; me enseñaron la acción dramática, a poner el cuerpo en medio de la rueda social y una manera distinta de abordar al otro, porque el arte necesita al otro para construirse, por lo tanto integra y discrimina mucho menos. Me enseñaron a crear acontecimientos que honran la condición humana y desnudan el poder”, enumeró la ex funcionaria y cerró este tramo diciendo: “Al arte de Rosario y de Argentina todo mi amor”.

Al mismo tiempo agradeció a la política “y su poética por enseñarme el valor de vivir con los otros, por revelarme la exclusión y la desigualdad, por llevarme a los bordes, a los desequilibrios, por hacerme transitar y abrazar lo público para siempre, por honrar la lucha y la experiencia de los pueblos y la interculturalidad, por hacerme amar lo diferente denunciando la postura colonial y tener fe que la transformación social es posible”. En este tramo, aprovechó para recordar y agradecer al ex gobernador Binner: “A Hermes, para siempre”. Finalmente, dedicó el reconocimiento a los equipos, grupos y trabajadores de la cultura: “En especial se lo dedicó a quienes estuvieron 20 años a mi lado poniendo la luz donde yo no veía, coraje donde yo estaba débil y me acercaron su tiempo y su talento a mi disposición para construir juntos un proyecto cultural. Por eso, brindo y entrego este premio a las huellas de ese proyecto”.

Chiqui dijo que no cree en el “acceso” a la cultura porque “en cualquier condición humana y social, de pobreza o de carencia, la cultura está allí porque están las palabras, está el nombre, porque está el otro, porque está el afecto”. Como contraposición, aclaró: “Pero sí creo en el acceso a los bienes culturales porque muchos sectores de la población no acceden al libro, a las películas, a las nuevas tecnologías como se demostró en la pandemia”.

La ex ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe también dejó un mensaje para los actuales funcionarios del área de Cultura: “Cuando propongan cuestiones culturales, no repitan lo que ya se hizo. No tolero la imitación de las anteriores gestiones porque la situación social es muy distinta y se impone pensar en un nuevo modelo cultural para los públicos. Creo que se debe construir en el marco del Estado con la participación de grupos, instituciones y comunidades en territorio un nuevo proyecto cultural para el espacio público. Inventemos otro programa cultural con nuevas metas y con nuevos sentidos”.