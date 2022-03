Un menor de edad permanece internado en un hospital bajo observación tras haber recibido golpes en la cabeza y el cuerpo. Según la denuncia, fue agredido por L-Gante y miembros de su equipo, durante una discusión que habría iniciado por un insulto hacia el cantante de parte de una joven que iba con la víctima.

El agredido terminó con la cabeza rota al ser golpeado presuntamente por la culata de un arma de fuego. Señaló que fue L-Gante quien realizó esa acción y que personas de su entorno también lo golpearon.

El chico tiene 17 años y en la fiscalía están a la espera de que realice su declaración en sede judicial.

Por su parte, el abogado del cantante, Alejandro Cipolla, sostuvo que su cliente no estaba ni cerca del lugar en el que sucedió. “Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido”, indicó.

Y añadió: “No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”.

Se trata de un nuevo hecho violento que tiene como protagonista al cantante. En diciembre del año pasado, durante el evento que anunciaba el frustrado combate entre el Chino Maidana y Yao Cabrera, tuvo un fuerte cruce con Christian Manzanelli, ex representante del youtuber uruguayo, a quien amenazó con una copa rota.

