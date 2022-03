El senador provincial Lisandro Enrico pidió derecho a réplica sobre su postura sobre el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976: "No soy negacionista. No niego ni dejo de condenar el terrorismo de estado instaurado a partir del 24 de marzo de 1976; la violación de derechos humanos, crímenes de toda naturaleza y las múltiples formas de abuso de poder. Estamos por entrar en la cuarta década de democracia y todavía sigue haciendo falta consolidarla, y rechazar a la violencia como camino de expresión. Por ello, una sociedad democrática madura debe mirar al pasado para repasar todo lo ocurrido y condenar toda la violencia que sufrimos como nación. Por eso creo que el pronunciamiento respecto de lo que ocurrió en la década de los 70 en nuestro país como en otras épocas debe ser una condena hacia todas las formas de atropello a la vida de las personas. Nadie puede dañar o quitar la vida por ninguna razón, mucho menos el Estado. La sociedad hace tiempo que de manera silenciosa y creciente viene pidiendo que el Nunca más no sea solo hacia una dictadura militar sino hacia toda forma de violencia que se utilice como camino en política. Si no admitimos esta concepción amplia de la toma de conciencia colectiva no estamos exentos de volver a repetirla".