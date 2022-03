Luego de arduas y vertiginosas negociaciones, el bloque de senadores del Frente de Todos acordó con el rionegrino Alberto Weretilneck un texto unificado para modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura (CM), tras el fallo de la Corte Suprema que declaró “inconstitucional” la conformación vigente desde 2006 y emplazó a modificarla antes del 16 de abril o volver a su vieja composición. De esta manera, el oficialismo garantizó los votos necesarios para llevarlo al recinto y darle media sanción al proyecto que amplía los actuales 13 miembros del Consejo a 17 –con paridad de género y una mayor participación federal— pero que no contempla que su presidencia quede en manos del presidente de la Corte. En tanto, desde Juntos por el Cambio presentaron su propio dictamen alineado con los deseos de los cortesanos de volver a la vieja conformación del Consejo, donde el titular del Máximo Tribunal presidía el organismo encargado de la designación y destitución de jueces y de administrar los recursos económicos del sistema de Justicia.

Sin los votos necesarios para avanzar con el dictamen de mayoría que respalda la propuesta del Gobierno para la nueva conformación del CM, el oficialismo postergó la sesión prevista para ayer y convocó nuevamente al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales que preside el senador jujeño Guillermo Snopek, y de Justicia, cuyo titular es el neuquino Oscar Parrilli. Allí fue el propio Weretilneck quien dio a conocer las modificaciones que aceptó el FdT –en negociaciones que se cerraron recién en la noche del martes— y que serían incorporadas durante el debate en el recinto previsto ahora para la semana próxima.

El senador y ex gobernador de Río Negro, sostuvo en el plenario que sus aportes son “para enriquecer el proyecto del Poder Ejecutivo de modo federal”, que “contemple las distintas problemáticas del interior” y que el CM “no esté atado en todos los aspectos a la metrópolis”. Además de establecer en la propia ley la “paridad de género” en los distintos estamentos que integrarán el Consejo.

Las modificaciones de Weretilneck proponen que el Consejo de la Magistratura sea más federal, incorporando el concepto de “Regiones” y establece cuatro que se dividen en función a las Cámaras Federales del lugar: Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes); AMBA (CABA, La Plata y San Martín); Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza); y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).

Sobre las elecciones de los consejeros abogados y jueces (cuatro para cada sector) que se dirimirán por voto directo de las organizaciones que representan a ambos estamentos, propone que deben tener obligatoriamente un candidato de cada región respetando la equidad de género. Incorpora que el Consejo de la Magistratura sesionará una vez cada trimestre en el interior del país. Además de crear una quinta comisión en el CM denominada de Asuntos Federales, integrada por 4 senadoras y senadores (dos por la mayoría de la composición de la Cámara y dos por la primera y segunda minoría) cuando se trate un cargo de esa región del país.

En tanto, el proyecto unificado con el FdT, mantiene la misma conformación expuesta en el texto original del Gobierno. Se amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo (suma un juez, dos abogados y un académico o científico). Que el Consejo esté integrado por 4 jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación; 6 legisladores del Poder Legislativo Nacional (3 senadores y 3 diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara); 4 representantes de los abogados y las abogadas de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo; y 2 representantes de los ámbitos académico y científico. Pero no incluye entre los integrantes del Consejo a un representante de la Corte Suprema –como en principio también proponía Weretilneck y que resignó en la negociación con el FdT-- ni establece que el organismo esté presidido por el titular de la Corte.

El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, se encargó de explicar que el proyecto no veta la participación de los cortesanos en la selección de los consejeros. “No es cierto que estén impedidos los miembros de la Corte de participar en la representación del Poder Judicial, porque el artículo primero del proyecto dice que se tiene en cuentas todos su niveles por lo cual pueden presentarse como postulantes del sector. Pero no hay un artículo exclusivo que diga o que establezca que la Corte presida el Consejo. No es lo mismo ser miembro de la Corte que administrar el Poder Judicial, que es otra materia”, sostuvo el senador formoseño.

De todas maneras, desde JpC insistieron en que es un “tema central que la integración de la Corte (al Consejo de la Magistratura) no está contemplada en el proyecto del oficialismo y Weretilneck”. “Lo discutiremos en el recinto”, afirmó el senador radical Luis Naidenoff. Su correligionaria mendocina Mariana Juri también manifestó su desacuerdo con no incluir a los miembros de la Corte en el Consejo. La macrista cordobesa Carmen Alvarez Guerrero y la radical jujeña Silvia Giacoppo se quejaron que en el ámbito académico solo puedan estar representadas las universidades nacionales y no las universidades privadas.

Con el proyecto unificado, el oficialismo garantiza el respaldo de weretilneck, además de la misionera Magdalena Solari Quintana y de la riojana Clara Vega que se plegaron a las propuestas del rionegrino. Con lo que el FdT sumaría 38 votos a favor del proyecto entre los 72 senadores de la Cámara alta. Distinto será en Diputados, donde el oficialismo tendrá que lidiar para vencer resistencias en una Cámara más polarizada aún.