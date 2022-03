Organizaciones de la comunidad LGBTQ interpusieron este jueves la primera demanda para frenar la ley conocida popularmente como "No digas gay", que prohíbe que los maestros de escuelas públicas de Florida hablen de orientación e identidad sexual a los alumnos de los primeros cursos de primaria.

La demanda fue presentada hoy en un tribunal federal de Tallahasee, la capital de Florida, por abogados de la firma Kaplan Hecker & Fink y el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas (NCLR ) en nombre de Equality Florida y Family Equality, así como de estudiantes, padres y un maestro, informaron los demandantes.

La demanda impugna la ley HB 1557 por considerar que es "flagrantemente inconstitucional", pues pretende "borrar" a toda una generación de estudiantes de escuelas públicas de Florida "el hecho de que las personas LGBTQ existen y tienen la misma dignidad".

También alegan que viola la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución y "emplea deliberadamente términos amplios y vagos, invitando a la aplicación arbitraria y discriminatoria por parte de los padres".

"Hicimos la promesa de defender los derechos de todos los alumnos a tener un ambiente saludable para aprender y prosperar y para que todos los padres sepan que sus familias están incluidas y respetadas (...) La ley está destinada a aislar, estigmatizar y borrar a las familias LGBTQ y a nuestros hijos", señaló Equality Florida en otro comunicado.

La polémica ley, oficialmente llamada "Derechos de los padres en la educación" y firmada el lunes 28 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en las clases de jardín de infancia y primero y segundo grado de primaria. Los alumnos de esos cursos tienen un rango de edad entre 5 y 8 años generalmente.

Además, la ley les da a los padres la posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si los maestros de sus hijos incumplen la ley.

"La instrucción en el aula por parte del personal de la escuela o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales", dice textualmente la ley.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, es uno de los numerosos críticos de una ley que Desantis defiende a ultranza en medio de su campaña para ser reelegido en las elecciones de este año.

"Esta ley viene a corregir algo que está pasando en EE.UU., el hecho de que se ignora a los padres en decisiones escolares en temas de educación sexual e identidad de género", dijo DeSantis al firmar la ley en una escuela en Spring Hill, en el oeste de Florida.



"Es inapropiado para los niños de preescolar y primero y segundo grados. Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas", añadió el gobernador.

El pasado 8 de marzo, el Senado de Florida aprobó el polémico proyecto de ley que prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género en las aulas, una medida bautizada por sus detractores como "No digas gay".

A partir de ese grado de educación primaria ambas cuestiones serán abordadas de una forma "apropiada para la edad", según indica el texto del proyecto.



El repudio a la ley llegó hasta la la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, donde fue objeto de broma por la actriz, escritora y comediante Wanda Sykes. "Vamos a tener una gran noche. Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay", bromeó Sykes, abiertamente gay.



El presidente Joe Biden condenó por su parte el proyecto de ley como odioso para la comunidad LGBTQ+.

"No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás", dijo DeSantis al firmar la ley.

"Al final del día, mi objetivo es educar a los niños en las materias que son tan importantes: matemáticas, lectura, ciencias", dijo DeSantis en encuentros con la prensa.

La Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida dijo inmediatamente que hará todo lo que esté en su mano para impedir que se aplique una ley "discriminatoria y peligrosa" que, silenciando a los maestros, busca "estigmatizar y aislar aún más a los niños LGBTQ+ y socavar las protecciones existentes para los estudiantes de esa comunidad.

"Hoy, el gobernador DeSantis una vez más colocó a Florida directamente en el lado equivocado de la historia y puso a sus propios electores jóvenes directamente en peligro, y lo ha hecho por la única razón de servir a sus propias ambiciones políticas", dijo Joni Madison, presidente Interino de la Campaña de Derechos Humanos.