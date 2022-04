El Índice de salarios se incrementó en enero un 3,8 por ciento, una décima por debajo del 3,9 por ciento que marcó la inflación en ese mes, según el informe de Indec. Esta suba se compone de aumentos del 4,6 por ciento en el sector privado registrado, 2,9 por ciento en el sector público y 2,5 por ciento en el sector privado no registrado. De esta manera, en la comparación de los últimos 12 meses, el índice de salarios marcó un alza acumulada de 54,1 por ciento en promedio, 3,4 puntos más que la inflación del 50,7 por ciento registrada en igual lapso, aunque con diferencias marcadas entre diferentes categorías de trabajadores.

Esta suba interanual es producto de los incrementos del 56,2 por ciento en el sector privado registrado, 59,4 por ciento en el sector público y 40,7 por ciento en el sector privado no registrado. En consecuencia, los salarios dentro del sector privado y en el sector público le ganaron a la inflación, pero los ingresos en el sector no registrado quedaron muy por debajo. Dado que, de por sí, ya sin este retraso esta categoría de trabajadores no registrados suelen ser además la que se desempeña en las actividades más precarizadas, no es arriesgado suponer que existe una fuerte correlación entre los datos de este segmento y la cantidad de personas que, aun con trabajo, revistan en la condiciones de poblaciòn pobre.

Ya en 2021 había sucedido que los salarios de los trabajadores registrados superaron a la inflación, con un crecimiento del 56,5 por ciento contra un alza del IPC oficial de 50,9 por ciento anual. Sin embargo, esa recuperación, no se observó en el caso de los trabajadores informales, que quedaron relegados con un alza en sus ingresos de apenas el 34,4 por ciento anual.