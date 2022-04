La canción oficial del Mundial Qatar 2022: "Hayya Hayya (Better Together)", ya acumula cientos de miles de visitas en el canal de YouTube de la FIFA, donde los organizadores compartieron el video clip oficial esta mañana. El joven artista estadounidense Trinidad Cardona, el africano Davido y la catarí Aisha fusionaron sus orígenes musicales de rythm and blues, reggae, afrobeat y árabe en una pieza pop que invita a bailar y a saltar para celebrar la Copa del Mundo.

Trinidad Cardona

La cara principal del clip es Trinidad Cardona, un artista emergente nacido en 1999 en Arizona, Estados Unidos, hijo de dos madres, una puertorriqueña y la otra mexicana. Con un estilo que une los ritmos urbanos, el hip hop, el pop y el R&B con un toque de sus raíces latinas, Cardona saltó a la fama en 2017 con su tema "Jennifer", al que le siguió "Dinero", ambos con más de 45 millones de reproducciones.

"Cuando escuché la canción por primera vez, instantáneamente me puse de buen humor. Es una celebración, representa todo lo que representa la Copa Mundial de la FIFA. Gente de todo el mundo uniéndose, y me encanta ese mensaje", planteó.

David Adedeji Adeleke

David Adedeji Adeleke, conocido por su nombre artístico Davido, nació en Atlanta, en Estados Unidos, pero se crió en Lagos, la ciudad más importante de Nigeria. Tiene 29 años y numerosos hits que lo posicionaron en los últimos años como uno de los artistas africanos más populares del mundo. Su despegue fue en 2012, con su tema "Dami Duro", al que le siguieron muchos éxitos. Combina afrobeats, electropop y reggae, entre otros ritmos.

En su último disco, "A Better Time" (2020), hizo gala de su influencia y de los contactos que facilita ser parte del catálogo de Sony Music para tener colaboraciones de figuras mundiales como Nas, Nicki Minaj o Chris Brown, entre más.

Aisha

La qatarí Aisha representa la conexión con el país anfitrión: "Me siento bendecida y honrada de existir en estos tiempos tan excitantes, y ser testigo y parte de este hito tan grande para mi país, Qatar", confesó la artista, que en su joven trayectoria actuó en distintos países del mundo y llegó a presentarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la inauguración del Doha Festival City.