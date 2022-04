Por Javier Cappiello

No será un fin de semana como cualquier otro en el fútbol argentino. Éste será especial. En la fecha 8 de Copa de la Liga, dos hechos trascendetales romperán con lo establecido e iniciarán a una nueva etapa. Por un lado, debutará el VAR y la tecnología empezará ocupar un lugar central en el fútbol argentino. El otro hecho tiene como protagonista a una mujer, ya que por primera vez en la historia nacional una voz femenina relatará un partido de Primera División por la Televisión Pública.



A partir de las 19 del viernes 1 de abril, Lola del Carril se sumará a la lista de mujeres que se hicieron un lugar en este espacio históricamente reservado para las voces masculinas, cuando Central Córdoba se mida ante Huracán, en el Estadio Único de Santiago del Estero.

Lola tiene 23 años, es licenciada en Comunicación Social, es la voz de las transmisiones de la Serie A por ESPN, vecina de Vicente López y se consagró campeona del reality Relatoras Argentinas 2021, emitido por la TV Pública.

El 29 de marzo debutó en la misma señal con el relato de la última fecha de las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, en el triunfo de Perú 2-0 ante Paraguay, y ahora llega su debut en la Primera División nacional. En diálogo con Página/12 repasa su carrera y sus expectativas.

- ¿Cómo te sentís después del debut del martes?

- Estoy muy contenta. En ese momento, sentía un montón de nerviosismo, presión, pero también obviamente felicidad por la oportunidad inmensa que me dieron. Pero todo es alegría, ganancia. Creo que es un salto en todo lo que vengo haciendo, y uno muy importante como mensaje de la TV Pública de que las mujeres podemos ocupar sus espacios en competiciones como las Eliminatorias Sudamericanas.

Todavía estoy aterrizando después de tanta vorágine, los mensajes y muchísimo cariño que recibí. A la vez, preparándome para lo que viene. Está buenísimo haber sido parte de la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, pero hay que seguir, hay partidos nuevos e historias nuevas por escribir. Así que ya estoy enfocada en eso.

- ¿Hay cosas que querés ajustar o incorporar para el debut en primera división?

- Para el debut del viernes tengo como objetivo no salirme de lo que vengo haciendo. A veces, cuando uno encara partidos importantes, que le ponen un montón de peso o dicen "es la primera mujer que lo hace", se pone nerviosa y cree que tiene que hacer algo distinto, ajustar o lucirse por demás. A veces menos es más. Esa frase aplica mucho para lo del viernes.

Si me llamaron para hacer lo de la Liga Profesional es porque les gusta lo que vengo haciendo, entonces voy a hacer lo que hago, lo que me gusta. Obviamente, intentaré dentro de mis bases, estar lo más firme posible y prepararlo bien, ser estudiosa, no perder el profesionalismo, que es algo que me importa mucho de cara a los partidos. Pero no quiero hacer algo distinto ni ajustar tuercas en un momento tan clave, me parece que eso se hace en otro momento.

Los comienzo de Lola del Carril

- ¿Cómo fue tu acercamiento al relato deportivo?

Tuve un acercamiento muy lúdico con el relato deportivo. Siempre lo hice sin saber que el día de mañana iba a ser relatora, que iba a poder vivir de eso, mi trabajo y mi fuente de pasión. Pero siempre estuve muy ligada, relataba en el colegio, en hockey, en los asados, en la noche, en todo. Siempre fue algo que me salió natural y que no sabía que iba a poder materializar porque, en ese momento, la sociedad no estaba preparada para que una mujer entrara a hacer la voz del fútbol.

- Entonces uno no puede soñar lo que no está dispuesto en el imaginario social, pero una vez que se allanó el camino gracias a muchas mujeres que lucharon y pusieron el cuerpo, ahí me empecé a relacionar en lo profesional. Lo soñé, hice un curso en Deportea, empecé de a poco en una radio y cuando me quise dar cuenta el reality de la TV Pública me abrió una puerta inmensa que aún no se cerró.

- ¿A quiénes recordás como maestros o influencias?

- Siempre sentí como referente Mariano Closs, Miguel Simón me gusta mucho también desde el tratamiento que le da al partido. Por supuesto Víctor Hugo (Morales) es una figura consagrada, un poeta del fútbol más que un relator. Esos tres son los relatores que más me gustan. Después vas aprendiendo de prender la televisión y escuchar.

Uno como ser humano, como conducta intrínseca, repite e imita, y después va moldeando su propio relato y forma de ser, su propio sello. Le imprimís tu bandera, le pones tu marca de fuego. Creo que al principio uno imita porque no conoce, hacés sobre alguna referencia. En su momento, en el colegio imitaba a Closs diciendo "es un buen momento". Pero hoy en día estoy intentando encontrar mi propio sello.

Relatoras argentinas de futbol



- ¿Creés que le aporta algo distinto a los partidos que uno o más de los relatores sean mujeres?

- Me parece que el error está en pensar que el hombre le puede aportar una cosa y la mujer, otra. Obviamente, en muchas cosas, tenemos perspectivas distintas, pero la mujer puede ocupar el mismo rol con el mismo nivel de competencia. Incluso puede adquirir algo de sensibilidad, de pasión, de temperamento. Pero no lo sabría decir. Creo que no hay una diferenciación y no estaría buena hacerla entre hombre y mujeres relatando. Está bueno que cada uno le encuentre su estilo y le imprima lo que le quiera imprimir, sea hombre o mujer.

¿Tiene algún rol la perspectiva femenina en este caso?

Me parece que es fundamental para las generaciones que vienen que nosotras estemos en la televisión ocupando el rol de relatora, de comentarista, de campo de juego, de conductora, de panelista. Porque vuelvo a lo mismo esto del imaginario social, de los medios de comunicación y de los discursos audiovisuales como constructores de sentido. Es importante que una nena prenda la televisión y que naturalice al oído y a los ojos que hay mujeres hablando de fútbol en el periodismo deportivo. Esto es importante, yo no lo pude soñar en su momento, porque no estaba en el campo hegemónico, no estaba naturalizado que una mujer pudiera opinar de fútbol.

Entonces esos lugares que se fueron ganando, se van naturalizando y que a los ojos de la sociedad van generando aceptación. Al principio, generan rechazo como toda vanguardia que quiere entrometerse en el campo hegemónico. Pero una vez que entramos con fuerza y que ya no hay vuelta atrás, es importante que ayude a que las demás niñas puedan soñar, nos tengan como faro y ejemplo, que puedan ver la tele y digan "yo también puedo relatar", porque pueden soñar.

A las nenas que ahora se sumen a las televisaciones, o les parezcan más amigables, ¿qué les dirías?

Les diría que sueñen, que le pongan pasión a todo lo que hagan. Que le pongan el corazón, se preparen, que no se comparen e intenten ponerle su sello distinto siempre. Y que hoy en día, gracias a mucha lucha, hay espacios para que todas las mujeres sueñen con el rol que tengan ganas de soñar.

Y si quieren seguir siendo disruptivas, que lo hagan porque creo que ya hemos ganado lugares que no vamos a perder nunca más. De acá en adelante es todo es crecimiento y va a haber lugar para todas.

¿Alguna anécdota que quieras compartir?

Me acuerdo el primer partido que hice en radio Ensamble, fue River- Argentinos Juniors masculino. Empezó el partido y, a los 10 minutos, juro que era tal el nerviosismo, que quise fingir que se me había cortado la red y desaparecer de la faz de la tierra con un "no escucho bien, se está cortando", porque estaba nerviosa y no podía entregarme al cien por cien. Eran mis primeros partidos, no me sentía del todo preparada, no sabía lo que estaba haciendo, era como prueba y error. Lo pienso ahora y digo "qué loco estar haciendo 90 minutos" y, en ese momento, hace poco más de un año, realmente no quería afrontarlo, quería desaparecer.

Y finalmente, no puedo dejar de preguntar… ¿de qué equipo sos?

Lo del equipo (risas)... ¡no te lo puedo responder!