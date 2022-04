Ante la ausencia de su hermano, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, que se perderá el Gran Premio de la Argentina debido al accidente que sufrió en Indonesia en los giros previos a la carrera, el también piloto de Honda para el equipo Castrol, Alex Márquez, cargará con la responsabilidad de dejar todo en la pista en su primera carrera en la Argentina en el MotoGP. El dos veces campeón mundial en Moto2 y Moto3, dialogó con Página/12, sobre sus expectativas en este Gran Premio y también sobre la relación que tienen con el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, a quien los Márquez cuentan entre sus fanáticos.

Alex Márquez sobre su Honda de 1000cc./ Prensa MotoGP

-¿Qué sabías de Argentina, además de Lionel Messi?



-Con Marc tenemos esa gran conexión con la Argentina sobre todo con los temas deportivos como Messi y Maradona. Pero lo que es la cultura y el circuito de Termas era algo totalmente desconocido para mí. Conocer esto ha sido una sensación muy linda y me hace especial ilusión con la gente de aquí.

-Se te vio en estos días cercano al público argentino ¿Cómo se sentís en este Gran Premio?

-Me siento muy feliz de volver después de casi tres años. El Gran Premio de la Argentina es uno de los que más he echado de menos. Aquí se sigue todo muy intensamente y estoy feliz con la gente, porque me ayudan en todo lo que pueden. Y es cierto, tengo una relación cercana. Es por eso que creo que lo mínimo que podíamos hacer para con el público era estar con ellos, que vinieron a ver motos en la primera jornada y no pudimos brindarles eso.

-¿Qué final de carrera imaginás?

-Este es un fin de semana extraño pero creo que habrá oportunidades, que hay que intentar ser ágiles y al final el que no arriesga no gana. Con tan pocos entrenamientos y poco tiempo en pista es una oportunidad si empezamos bien. A veces es mejor llegar a un circuito nuevo, porque de principio vas rápido. Además, tenemos la gran suerte de que los pilotos que llevan más años en el MotoGP hace dos años no vienen aquí, así que un poco será un empezar de cero para todos.

-¿Cómo es la relación que tienen los Márquez con Messi?

-Lo conocí, tuve la oportunidad de entregarle un premio cuando fue el mejor lugar de La Liga (2014/15). Luego hemos coincidido más veces en algunos sitios y es alguien cercano, que se interesa y está informado de MotoGP y eso es algo que me hizo especialmente ilusión. Es un gran tipo. Quizás de cara al público se ve alguien... no vergonzoso, pero sí reservado de alguna manera. Pero luego cuando estás a solas y sin cámaras es alguien muy cercano y estaba informado de MotoGP. Que un tipo tan grande, con tanto información alrededor, esté informado de un deporte como el nuestro me hizo especial ilusión.