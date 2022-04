Uno de los dos jóvenes oriundos de Bahía Blanca atropellados el fin de semana pasado en la isla de Cozumel, México, llegó esta madrugada en un avión sanitario a la Argentina y fue internado en "estado delicado" en el hospital Fernández.



Se trata de Darian Stacco, de 28 años, quien fue atropellado junto a su amiga Luz Arias -a quien le tuvieron que amputar una pierna- por un móvil policial de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel cuando circulaban en una moto.



"Darian llegó oxigenando bien, pero con mucha fiebre, y los médicos creen que se debe a las múltiples contusiones que tiene. Lo importante es que me dijeron que no tiene daño cerebral porque el edema que tenía desapareció", explicó esta mañana a Télam la madre del joven, Marcela Paz.



En ese sentido, la mujer añadió: "Tiene muy comprometida la caja toráxica, porque las costillas no solo están tocando el pulmón, sino que tiene una contusión, lo que indica que podría haber una infección, y que por eso la fiebre".



"Ahora, el lunes, lo va a evaluar un equipo especializado del hospital y van a determinar cuales son los próximos pasos", contó. Con respecto a la evaluación inicial que hicieron los médicos que lo recibieron en el hospital Fernández, la mamá aseguró que "no tiene comprometidas las vertebras cervicales, pero si las lumbares".



"Su estado es muy critico porque pasaron muchos días. Tiene otras quebraduras pero no es lo que urge, lo que interesa es la caja toráxica y por eso el lunes lo van a avaluar y se resolverá su situación", manifestó.

Este mediodía en las redes sociales, Paz posteó: "No pude darte un beso en la frente como vos lo hacías conmigo, por tu fiebre y tu estado crítico te aislaron inmediatamente".



"Pero a través del cristal te hablé, y a pesar de tu coma farmacológico, se que me escuchaste, porque el amor de las almas no tiene barreras", añadió al indicar que "será otro infierno más que atravesar pero juntos".

El avión sanitario que lo trajo, que partió el viernes a la noche desde México y en el que viajaron junto al muchacho y la tripulación un médico y un enfermero de la Ciudad de Buenos Aires, fue acercado a la familia del joven por el empresario y piloto Héctor Oscar Gerk, oriundo de Coronel Suárez.

En tanto que Luz Arias, la otra joven que sufrió el accidente, permanece internada en un centro asistencial mexicano, adonde viajaron en las últimas horas su hermano y su madre.



Según indicó su hermano Walter, "tras despertarse la pasaron a una sala intermedia pero le encontraron una nueva quebradura en su brazo derecho" y detalló que "esperan a que se recupere un poco más de semejantes operaciones. Y la van a intervenir quirúrgicamente en estos días".

El impacto del caso

El accidente ocurrió el 26 de marzo pasado, cuando los jóvenes, ambos de 28 años, se encontraban arriba de una motocicleta y fueron embestidos por un patrullero de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Cozumel, una isla ubicada en el caribe mexicano.



Debido al accidente de los dos jóvenes se están llevando a cabo distintas actividades solidarias con el fin de obtener fondos para pagar los gastos médicos.

Hasta el influencer Santiago Maratea lanzó en las últimas horas una campaña con el objetivo de recaudar más de 17 millones de pesos destinados a Stacco y Arias.