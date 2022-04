Este sábado la familia de David “Coco” Blaustein tuvo que salir a repudiar que un grupo llamado Activista por la Verdad utilizara la imagen del cineasta para difundir un discurso antivacunas y en contra del “Nuevo orden mundial”. También usaron fotos de Dario Tonon, Mauro Viale en una bandera colgada en la puerta del Congreso Nacional.

Activista por la Verdad colgó una bandera gigante que rezaba “falsa pandemia, planificada por los enemigos de la humanidad” y los logos de los grandes medios de comunicación no solo de Argentina sino del mundo.

Junto a las fotos de Blaustein, Tonon y Viale se veía un texto en el que se leía el nombre, la profesión, día de la muerte y la cantidad de vacunas recibidas contra la covid-19. En el caso del cineasta eran dos dosis.

Blaustein, quien murió el año pasado a los 68 años por un accidente cerebro vascular (ACV), tenía un fuerte compromiso político e intentaba siempre decir algo específico con su cine desde Cazadores de utopías (1996) hasta Se va a acabar (2021).

Ariel Blaustein, hermano de Coco, se enteró del despropósito frente al Congreso por su hija, a la que le llegaron las fotos contándole que su tío era la cara de una campaña antivacunas.

Toda la familia salió a desmentir fervientemente el mensaje, del que están totalmente en contra: “No queremos que lo pongan a mi hermano como que estaba en contra de las vacunas porque es un disparate. Toda la familia está a favor de las vacunas”, remarcó Ariel.

“Están usando el nombre de mi hermano en una campaña antivacunas, conspiranoica, de esas en contra del nuevo orden mundial, que enloquecen a la gente y te dejan la boca llena de arena”, afirma el hermano de Coco.

La intervención en plena vía pública no solo sorprendió a la familia sino que la desconcertó. No entienden qué era lo que se intentaba comunicar. “¿Cuál es la conclusión? ¿Que se vacunaron y murieron? ¿Que es culpa de la vacuna? ¿Que la vacuna no sirve? Es una cosa totalmente loca” y aseguran que nadie les preguntó antes de usar el nombre de Coco, lo que les genera aún más molestia.

“Estábamos todos esperando ver qué podía hacer la ciencia y así parar este desastre. El estaba a favor de la vacunación, estaba esperando el momento que le tocara la vacuna”, finaliza Ariel, que todavía está molesto y preocupado porque la imagen de uno de los cineastas más grandes de nuestro país quede pegado a un discurso “que nada tenía que ver con su forma de pensar”