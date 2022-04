El escritor Sergio Chejfec murió este sábado a los 65 años en la ciudad de Nueva York, donde vivía y daba clases. La noticia fue confirmada por la Editorial Entropía, donde había publicado una de sus últimas obras, "Teoría del ascensor".

El autor dictaba cursos y talleres de literatura en el Programa de Escritura Creativa en Español de la New York University y desde hacía tres décadas no vivía en el país, aunque venía de visita y a impartir clases en las maestrías de Escritura Creativa (Untref) y de Literatura Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"La literatura es lo único que se escribe sin ningún motivo y sin ninguna función. Todo lo demás tiene una función, desde los manuales de instrucciones hasta los discursos políticos, desde la prensa hasta los prospectos de los remedios. La literatura es lo único que no se espera y no se sabe muy bien para qué está escrito. Me gusta la literatura que declama su condición hipotética, que tanto podría estar como no estar, que no es imprescindible su presencia", había dicho en una entrevista que brindó a Página|12.



Entre sus obras se encuentran "Los planetas", "El llamado de la especie", "Cinco", "Mis dos mundos" y los más recientes "Teoría del ascensor" y "No hablen de mí. Historia de un museo".