Jim Carrey dijo que piensa en dejar la actuación tras el estreno de Sonic 2, la película, el film de animación al que le puso voz. "Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, dijo el actor. "Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso". En ese sentido, el intérprete explicó: "Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: tengo suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente".