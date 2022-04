La Secretaría de Cultura municipal ordenó al Colegio de Médicos de Salta la inmediata reparación y restitución del busto del médico Arturo Oñativa en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada en la avenida Bicentenario esquina pasaje Zorrilla de la capital salteña.

La entidad médica deberá restituir el busto en idénticas condiciones a las que se encontraba antes de su remoción, y en caso de no ser posible esa restitución, el Colegio de Médicos de Salta deberá proponer a la Municipalidad de Salta una alternativa, en los términos de la ordenanza que regula el emplazamiento de obras de arte, monumentos, murales y toda otra forma de expresión artística en el espacio público del ejido municipal.

La decisión de la Secretaría de Cultura municipal se adoptó a través de una resolución del secretario del área, Fernando García Soria, fechada el 28 marzo y está generada en cuatro expedientes de 2021.

La orden al Colegio Médico se fundamenta en ocho extensos considerandos entre los que hay una presentación del Comité Capital de la Unión Cívica Radical.

Las autoridades políticas de la UCR local consideraron como un “profundo agravio a la memoria de la sociedad salteña, el reemplazo del busto del Dr. Oñativia por un esqueleto metálico que no representa a tan ilustre figura, solicitando la inmediata recuperación, restauración y restitución de dicho busto”.

Apunta además que “los familiares del Dr. Arturo Oñativia solicitaron restablecer el busto en memoria y reconocimiento del médico salteño, en razón de que la actual escultura lejos de representar al Dr. Oñativia imposibilita cumplir la función como hito recordatorio a su persona y sus logros”

Describe que la secretaría de Servicios Públicos y Ambiente puso de manifiesto la desaparición del busto Oñativia y la colocación en su lugar de un esqueleto de barras, simulando una figura humana, en la plazoleta que lleva su nombre, sin solicitud de permiso al municipio de Salta, incumpliendo lo establecido por la ordenanza vigente.

Omisión involuntaria

En otro de los considerandos se expone la explicación ofrecida por el Colegio de Médicos de Salta, que argumentó el retiro del busto en razón del estado de deterioro en el que se encontraba, razón por la que fue reemplazado por la escultura.

El Colegio de Médicos explicó además que fue una gestión realizada en un ambiente de paz, tranquilidad y mutua colaboración y aceptó que “No comunicamos a ningún ente oficial esta decisión, no por rebeldía, no por no cumplir normas u ordenanzas, simplemente por omisión involuntaria y considerábamos que, de esta, manera era más práctico y efectivo y cumplíamos con honrar al Médico Salteño en la plazoleta que lleva el nombre “. “Pedimos las disculpas del caso y, repetimos, fue una falta involuntaria de no haber iniciado un trámite municipal”.

La disposición de la Secretaría de Cultura cita además seis artículos de la ordenanza que regula el emplazamiento de obras de arte, monumentos, murales y toda otra forma de expresión artística en el espacio público del ejido municipal.

Concluye que “como reconoce el Colegio de Médicos de Salta, no surgen de las actuaciones, pruebas fehacientes de las manifestaciones vertidas respecto de haber instado previamente la intervención municipal, así como tampoco del estado de deterioro en que supuestamente se hallaba el busto”, por lo que ordena su inmediata reparación y sustitución.

Arturo Oñativia fue un médico salteño que militó políticamente en la UCR. Reconocido por su desempeño profesional, fue ministro de Salud del presidente Arturo Illia, desde donde impulsó una serie de leyes relacionadas con la medicina y los medicamentos.

En la provincia fue el gestor y organizador en 1958 del Instituto de Endocrinología de Salta, del cual ejerció su dirección por muchos años.

En honor a su natalicio el 16 de abril se conmemora en Salta el día provincial del médico.