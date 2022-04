En la búsqueda por acceder a cuartos de final de Copa de la Liga, Newell’s juega el sábado un partido relevante, aunque sin la presencia de su público. La Lepra visita a Unión en el 15 de Abril pero el local negó la cesión de localidades para los rojinegros. Los tatengues están fuera de los cuatro primeros puestos pero solo por diferencia de gol y necesita ganar para saltar a zona de clasificación. Javier Sanguinetti prueba a partir de hoy variantes en la alineación titular.

Newell’s está tercero con 16 puntos. Unión está sexto pero con el mismo puntaje que el cuarto, Argentinos, con 14. El equipo de La Paternal está en zona de acceso a cuartos por tener dos goles más a favor que el tatengue. Por eso la relevancia del juego que tendrá lugar el sábado a las 14 en el 15 de Abril. Y quizá por eso ayer Unión rechazó la posibilidad de conceder en su estadio lugares para los hinchas rojinegros ante el pedido de la dirigencia del club del parque Independencia. El tatengue se excusó por tener todas las ubicaciones agotadas por su público. "Nos quedan seis finales para poder tener la ilusión de jugar las otras tres (cuartos, semis y final). Pero encarar de acá a un futuro no muy lejano no me parece correcto, lo más correcto es pensar en Unión y tratar de encontrar un resultado que nos permita instalarnos definitivamente en el lote de los cuatro", resaltó Sanguinetti.

El equipo entrenó ayer en Bella Vista y tendrá variantes para ir a la capital provincial, con seguridad, entre ellos los regresos de Pablo Pérez y Julián Fernández, y queda pendiente aún la vuelta de Leonel Vangioni, quien lleva fuera del equipo desde el 20 de febrero, cuando se lesionó ante River. Vangioni tiene como mayor ilusión reaparecer en condición de suplente debido a las buenas actuaciones de Martín Luciano, titular hoy para el técnico rojinegro.

Luego del partido del sábado a Newell’s le esperan dos partidos en el Coloso del Parque por Copa de la Liga: con Patronato el viernes 15 a las 21.30 y frente a Banfield el miércoles 20 a las 14. El sábado 23 o domingo 24 visitará a Racing y se espera confirmación de Copa Argentina para el debut de los leprosos el miércoles 27 por la noche en cancha de Colón ante Ituzaingó.