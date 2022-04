Desde Santa Fe

El gobernador Omar Perotti maduraba ayer un cambio en la segunda línea del Ministerio de Infraestructura. Los decretos estaban en su despacho para su firma. El director provincial de Vivienda y Urbanismo, ingeniero José Manuel Kerz asumirá como subsecretario de Empresas y Servicios Públicos. Y en su actual cargo, lo reemplazará el ingeniero Edgardo Ragalli, ex presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y ex secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente de Santa Fe Martín Balbarrey.

El ascenso de Kerz y el ingreso de Ragalli al gabinete de la ministra Silvina Frana responde a la “necesidad de incorporar en la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos que dirige Carlos Maina, un subsecretario de vasta experiencia en el tema de Aguas Santafesinas como lo es Kerz”, dijo a Rosario 12 una fuente de la Casa Gris. “Kerz fue presidente del Enress en un período y se necesita avanzar fuertemente en el marco regulatorio del agua, un tema en el que aún no se avanzó como requiere el gobernador”. “El cambio tiene que ver con eso”.

La designación de Ragalli como director provincial de Vivienda y Urbanismo significa también “incorporar otro profesional con experiencia para trabajar en forma coordinada en la Secretaría de Habitat, en lo que es el acceso a la vivienda digna”, apuntó la fuente

Todos los funcionarios del Ministerio de Infraestructura son designados por Perotti. Ya se sabe que Frana llegó a su cargo por un acuerdo entre el gobernador y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que lidera Encuentro por Santa Fe, el espacio político que integra Frana. Pero todos los demás funcionarios de la cartera, en segunda y tercera líneas, los designó Perotti.

