El fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, pidió ayer prisión perpetua para el agente policial Luciano Nocelli por haber matado a una pareja que a bordo de una moto había cometido un robo minutos antes. El doble crimen ocurrió el 12 de mayo de 2019 en 27 de Febrero y Buenos Aires. Otro uniformado llegó a este debate oral y público, pero por falsificación del acta del procedimiento. El tribunal integrado por los jueces Román Lanzón, Mariano Aliau y Carlos Leiva está encargado de juzgar el caso.

Los dos agentes que empezaron a ser juzgados son Luciano Nocelli y Hugo Leone, quienes intervinieron para impedir que Maximiliano Rosasco y Jimena Gramajo robaran la cartera a una mujer. Según informaron fuentes judiciales, el intento de robo no está discutido, pero sí las circunstancias en que fueron asesinados los delincuentes y uno de los policías resultó herido.

El fiscal Adrián Spelta relató en su alegato de apertura que Rosasco fue quien se bajó de la moto para sacarle la cartera a la víctima, mientras que su pareja lo esperaba en la senda peatonal de 27 de Febrero y Buenos Aires para escapar.

El policía Leone fue el primero que intervino y recibió un balazo que el motochorro Rosasco disparó desde el piso, luego de caerse al querer subirse a la moto. En ese momento apareció en escena el agente Nocelli, que se bajó del patrullero y disparó a Rosasco y a Gramajo mientras estaban tirados en el piso, ella inmovilizada con la moto encima.

Para el fiscal, la intervención de Leone fue correcta mientras que Nocelli abusó de su función cuando disparó a la pareja en el piso, motivo por el cual para el primero solicitó una pena de 3 años de prisión, 6 de inhabilitación y multa de 10 mil pesos por los delitos de falsedad de instrumento público y encubrimiento, mientras que para Nocelli pidió prisión perpetua por homicidio calificado por abuso de su función agravado por uso de arma de fuego en dos hechos y falsedad de instrumento público.

Según Spelta, en el lugar se recogieron ocho vainas pertenecientes al arma de Leone y nueve de Nocelli y, para darle un tinte agresivo, dijeron que había habido un intercambio de disparos y falsearon el acta. Sin embargo, dijo que se demostrará que desde la pistola de Rosasco salió un solo disparo.

Según el fiscal todo esto será probado por pericias balísticas y médicas, pero principalmente por un video en el que puede apreciarse el momento en que Nocelli llega y remata a la pareja.

Las defensas de los policías, a cargo de los abogados Alberto Tortajada y Sergio Larrubia en representación de Nocelli y Gabriel Navas y Gonzalo Rucci por Leone, estuvieron de acuerdo en señalar en que la prueba principal es un video parcial en el que sólo se ve el final y no el robo a la mujer, además de no tener audio y por lo tanto no permitir escuchar el intercambio de disparos ni la voz de alto dada por la policía. Además, Navas solicitó al tribunal que tenga presente que “fueron 14 segundos en los que se decidía la muerte de los policías o de los ladrones”, “una pareja que salió a trabajar armada y dispararon a matar” y que “no están presentes los elementos típicos necesarios” para acreditar que el acta fue falseada. Tanto Larrubia como Navas pidieron al tribunal que sus defendidos sean absueltos.