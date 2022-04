La madre de un estudiante de 21 años con retraso madurativo que asiste a la Escuela Técnica de Guachipas denunció el lunes de la semana pasada que su hijo fue víctima de una violación grupal en el baño de la institución.

Guachipas es una localidad que se encuentra a 115 kilómetros de la Ciudad de Salta, y es parte del departamento del mismo nombre.



La causa está siendo investigada por el fiscal Pablo Rivero. Según informó a Salta/12 el Ministerio Público Fiscal, en la denuncia no se precisó quienes fueron los supuestos agresores ni cuántos. También informó que se espera que el estudiante brinde su testimonio en Cámara Gesell. En un momento se dijo que la causa pasaría al juzgado de menores pero luego se rectificó desde el Ministerio Público y se aclaró que seguiría interviniendo la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual

La directora general de Educación Técnica del Ministerio de Educación, Silvia Katzmarzik, dijo a Salta/12 que viajará este martes a Guachipas debido a esta denuncia para reunirse en la institución educativa. Explicó que ya hubo una reunión la semana pasada de la familia del estudiante con la directora de la Escuela Técnica y dos supervisores del Ministerio. “Estamos brindando las herramientas necesarias que necesite la justicia”, sostuvo.

Katzmarzik dijo que la madre del estudiante contó que notó raro a su hijo, “le hicieron preguntas al chico” y él relató que fue víctima de un abuso sexual. Indicó que en la institución educativa tomaron conocimiento de todo esto recién el martes pasado, y "se le recomendó a la madre que hiciera la denuncia". La mujer denunció los hechos en la Subcomisaría de Coronel Moldes.

La funcionaria indicó que todavía no se ha corroborado si el abuso se cometió en la institución educativa, señaló que el estudiante “dio dos nombres que no coincidían con los registros”. Por ahora, “se decide reubicar al estudiante (…) por protección”, sostuvo, y explicó que están evaluando a qué institución lo enviarán para que continúe con su formacion secundaria. Dijo que esta medida de resguardo se toma al no tener identificados a los agresores.



Katzmarzik sostuvo que existe un compromiso de la policía de realizar rondas periódicas en la institución y señaló que el personal educativo deberá abocarse a tomar medidas de cuidado en la Escuela. También indicó que interviene el POE que es un programa con un equipo de orientación escolar.