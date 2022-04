Quienes son activos en Twitter saben que, después de muchas actualizaciones, hay una demanda que permanece y que es una de las deudas pendientes de la red social para con sus usuarios: la posibilidad de editar tuits.

A lo largo de los años, cada vez que @jack —Jack Dorsey, histórico CEO de Twitter que renunció a finales de 2021— anunciaba una nueva funcionalidad en la plataforma o la app, los usuarios reavivaban el pedido de un botón que permitiera editar un tuit ya publicado.

Dorsey dio cuenta más de una vez de esta demanda de los tuiteros, e incluso explicó en varias ocasiones el porqué de la decisión de no incluir esta opción en la red social, que con el tiempo sí sumó y modificó otras funcionalidades, incluso la más característica desde su fundación, cuando pasó de permitir mensajes de 140 caracteres a 280.

"La razón por la que no hay un botón de edición y tradicionalmente no ha habido un botón de edición es que comenzamos como un servicio de mensajes de texto SMS", dijo Dorsey en una entrevista en 2020, en la que terminó admitiendo que el tan ansiado botón “probablemente” nunca llegaría.

¿Cuál fue el primer tuit de Elon Musk desde que adquirió Twitter y qué significa?

Pero la historia podría dar un giro pronto. Esta semana se conoció que el magnate dueño de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter y se había convertido así en su principal accionista.

El primer tuit que publicó sólo decía: “Oh hi lol", algo así como "oh, hola (risas)". Y fiel a su estilo provocador en redes sociales, lo que tuiteó tras la compra fue una encuesta en la que consultaba a los usuarios si querían o no un botón de editar tuits. Incluso, en un guiño de ironía, redactó la encuesta con errores de tipeo.

El “Sí” se impuso rápidamente superando el 70% de los votos, y renovó la esperanza de aquellos que todavía no se dan por vencidos y siguen anhelando que algún día Twitter les permita enmendar los errores de redacción.

¿Cómo se puede editar un tweet actualmente?

Hasta ahora no existe la posibilidad de editar un tuit publicado. Sin embargo sí es posible “citar” un tuit —retuitear con comentario—, lo que de alguna manera sirve para hacer una aclaración sobre un contenido ya publicado.

Así, si un tuit es publicado con un error, ya sea de tipeo, de redacción o de contenido, y el autor no quiere eliminarlo, tiene la opción de compartirlo sumando una aclaración para dejar en claro el error, o bien corregirlo.

Sin embargo, si uno no quiere que quede rastro alguno de un tuit con un error, la única opción disponible al momento es eliminarlo y volver a redactarlo. Pero claro, si ese tuit había cosechado ya algunos “me gusta”, los perderá.

