El comisario retirado Gustavo Pereyra declaró ayer en la causa que investiga al narco Esteban Alvarado. La emprendió contra una integrante de la Secretaría de Delitos Complejos, Betina Governatori, a la que ascendieron como subjefa de la Unidad Regional II de Rosario luego de declarar que Pereyra y Cía no investigaban hechos de drogas ni a la policías, como se le había ordenado. "Es una persona que mintió en sede judicial", dijo "Gula", como se lo conoce por su seudónimo al exjefe policial.

Pereyra dijo que Governatori declaró ante sede judicial en concordancia con Andrés Ferrato y Ana Viglione (sus superiores en la secretaría de Delitos Complejos). "Dijo que nosotros no investigábamos hechos de droga ni a policías. Cosa que fue mentira, y en mérito a eso, la ascendieron vertiginosamente y ahora está como subjefa de la Unidad Regional II de Rosario. Y es una persona que mintió en sede judicial, al afirmar que no teníamos órdenes de Viglione y Ferrato para investigar hechos de droga. Y ahí en los mails que yo envié, se puede comprobar claramente lo que digo", repitió ante Rosario/12 el ex comisario.

Pereyra ratificó en la justicia el contenido de los correos electrónicos que envió en 2012 a sus superiores de la Secretaría de Delitos Complejos donde informaba por orden de ellos movimientos de policías y de bandas narco, entre ellas, Los Monos y Alvarado. Viglione y Ferrato fueron enviados a juicio por falso testimonio, ya que negaron ante la Justicia haber dado tales instrucciones a Pereyra, quien luego exhibió documentación que respaldaba su afirmación de que había hecho por pedido de ellos tareas sobre narcotráfico y policías. "Son dos mentirosos. Y Viglione actualmente está de asesora en Seguridad en el bloque de Pullaro en Diputados, mientras Ferrato es profesor en la escuela de cadetes de policías de Recreo", apuntó.

"A mí en la causa Los Monos me acusaron de pasar información y de tener relación con Monchi Cantero. Yo no pasé información de nada y se vio en el juicio, como tampoco pudieron mostrar una sola comunicación mía", indicó.

Pereyra señaló que tras ser detenido por orden el juez de Instrucción (en el viejo sistema procesal penal) Juan Carlos Vienna, el propio magistrado le dio la libertad en diciembre de 2013 y en febrero de 2014 la falta de mérito. El comisario retirado remarcó que después el camarista Daniel Acosta "sin tener en cuenta el contenido de los mails enviados" revocó la falta de mérito.

"Gula" también dedicó parte de su testimonial a la ex División Judiciales de la Unidad Regional II a la que investigó por órdenes superiores. "Iban a buscar una bicicleta, pedían orden de allanamiento y se encontraban con un bunker. Lo mismo con una moto o para detener a una persona. El comentario que yo decía interno era que nadie se daba cuenta que querían aumentar la recaudación", sostuvo.

"Durante mi función me puse en contacto con un comisario de San Javier que me decía que en 2010 la Brigada Operativa de Judiciales tenía escuchas telefónicas de Lotito y Quevertoque (condenado como miembro de la banda de Alvarado) donde bajaban una avioneta en la zona de Helvecia. Que habían pasado la información a Asuntos Internos y había quedado en la nada", comentó.

Ante la consulta de este diario, Pereyra reveló que la avioneta cambiaba de lugar, pero "la bajaban en campos entre las localidades de La Brava y Cacique Ariacaiquin, mientras Quevertoque acompañaba el cargamento por caminos rurales para evitar robos hasta Laguna Paiva, y también para eludir los controles de las rutas 1 y 11".

También señaló que "todo confluía en San Lorenzo, tanto los vehículos como la droga. Tenés a Makhat, Di Franco, Paz, que recibieron lotes de Alvarado a modo de compensación. Es más, tenían el mismo constructor y maestro mayor de obra. El que hacía las comunicaciones y los pagos era Makhat. De los tres que menciono, Paz está retirado y los otros dos están condenados ahora en esta causa".

Además recordó que en 2015 una persona conocida como el "Chino" Martín, que regenteaba una revista de turf, le pidió 20 mil dólares "para que el juzgado donde tramitaba una causa en su contra", no ordenara su detención.