En su vuelta a la Copa Libertadores después de doce años, el Brigadier López fue una fiesta. Porque Colón hizo un gran partido ante Peñarol pero falló mucho en la definición y encontró el merecido triunfo recién en el último minuto con tanto de Farías. Luis Rodríguez fue la gran figura y abrió el marcador en una noche donde el sabalero se mostró competitvo en el certamen internacional más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Colón se dio el gusto de hacer un gran primer tiempo, dominando al rival a voluntad y generando riesgo en el área de Peñarol cada vez que jugó en los metros finales del campo. Bernardi en el medio y Rodríguez en ataque fueron los principales responsables de la dinámica del sabalero. No solo por mantener el partido bajo control sino por la rapidez en que se generaban los ataques ante un rival sin capacidad de respuestas. Porque Carrizo ni siquiera sostenía la pelota y Musto era desbordado en el medio.

Luis Rodríguez dilapidó una ocasión de gol increíble, al dejar en el camino al arquero, caminó con pelota al pie al arco y tiró un puntazo que despejó en el área Arias, el rebote fue para Bernardi sacó en la línea Elizalde y la pelotó le cayó a Rodríguez y remató alto debajo del arco.

El sabalero llegaba cómodo al área de Dawson y el gol llegó a la media hora, en rechazo del uno que tomó en el área chica Rodríguez luego de una gran jugada y disparo de Bernardi. Rodríguez, en el punto del penal, sacó una volea desviada en la última acción de la primera parte.

En el segundo tiempo Colón no pudo ser el mismo. Peñarol logró jugar en campo rival pero no llevaba peligro. Y en una jugada aislada, Ceppelini sorprendió a todos con un golazo desde fuera del área con remate cruzado al segundo palo. El equipo uruguayo no mereció el empate y Colón sufrió, aunque llegó al triunfo en el último minuto, con definición de Farías al recibir una pelota en un tiro de esquina.

2 Colón

Burián

Garcés

Goltz

Delgado

Meza

Aliendro

Lértora

Bernardi

Teuten

Rodríguez

Beltrán

DT: Julio César Falcioni

1 Peñarol

Dawson

Busquets

Arias

Elizalde

Ramos

Musto

Gargano

Laquintana

Ceppelini

Carrizo

Alvarez Martínez

DT: Mauricio Larriera

Goles: PT: 31m Rodríguez (C). ST: 23m Ceppelini (P) y 44m Farías (C).

Cambios: ST: 14m Betancourt por Alvarez Martínez (P), 22m Mansilla por Carrizo (P) y Farías por Rodríguez (C), 31m Avila por Beltrán (C), 41m Menosse por Ceppelini, Bonifazi por Laquintana y Da Silveira por Busquets (P), 45m Vega por Bernardi (C).

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Cancha: Colón