El Ministerio Público Fiscalde Salta informó que detuvieron a dos personas que se encontraban prófugas desde el 25 de marzo en la causa de estafas que realizaba una financiera ilegal. Se trata de la principal sospechosa, sindicada como la cabecilla de la organización delictiva, Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien se entregó en la mañana del martes al igual que otro implicado, Hernando Efraín.

Moya y Efraín, luego de presentarse esta mañana con un abogado particular y de realizarse el control de legalidad por el juez de Garantías Antonio Pastrana, fueron detenidxs por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y alojadxs en la Alcaidía General. El Ministerio Público Fiscal anunció que serán imputadxs en los próximos días.

Ya van 12 detenidxs, entre ellxs dos policías, por la financiera ilegal Ríos & Asociados que está siendo investigada por la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El cabo y el oficial principal de la Policía de la provincia detenidos fueron imputados por estafas reiteradas en un número indeterminado de hechos, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. Se informó desde el Ministerio Público que ambos declararon asistidos por sus abogados particulares. Los efectivos fueron señalados como quienes filtraban información a lxs prófugxs.

La fiscala interviniente aún trabaja en establecer el rol y responsabilidad de cada unx de lxs detenidxs en la estructura de la falsa financiera. Además, dispuso la reserva de actuaciones en la causa, según lo informado, "para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas y a fin de garantizar el resultado de la investigación".

Moya era intensamente buscada; mientras, habían trascendido mensajes de audio, que envió a los grupos de "inversores", desalentando las denuncias por estafas.

Esta investigación causó revuelo luego de que el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, y la fiscala Salinas Odorisio revelaran que habían policías involucrados tanto en carácter de víctimas, como de cómplices al filtrar información a lxs prófugxs.

También impactó el anuncio de García Castiella respecto a que había una disposición del jefe de policía para pasar a disponibilidad al comisario Juan Ramón Miranda, comisionado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales cuya labor fue señalada como de mucha importancia en esta investigación. A pesar de esa decisión de la Jefatura policial, el procurador decidió mantener en el cargo a Miranda.

El 4 de abril, el ex procurador y actual ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, negó por Radio Nacional el quite de colaboración a la Procuración, al comentar que Miranda puede seguir en el CIF pero no como integrante de la fuerza policial.

“El lugar de Miranda no es un destino policial, después el procurador lo puede contratar como es el caso del comisario retirado Jorge René Silisque, que es el director del CEI (Dirección del Cuerpo Especializado de Investigaciones)", manifestó Cornejo. Señaló también que la investigación fiscal debería realizarse con la intervención de una fuerza de seguridad que no sea la Policía de Salta. Lo llamativo en el caso de Miranda es que el pase a disponibilidad de Miranda se diera justo en este momento, a pesar de que había sido designado como comisionado del CIF ya el año pasado.