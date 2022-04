Tras unas vacaciones de verano con record histórico en materia de visitas turísticas, Salta se prepara para seguir batiendo sus propias marcas en esta Semana Santa, que significó históricamente como destino un punto alto por lo que ofrece en materia religiosa.

Para la fecha, que en esta ocasión son feriados desde el jueves 14 al domingo 17, los referentes de las principales cámaras que agrupan a los empresarios del sector ya adelantaron que están trabajando a destajo, y que las reservas prácticamente colapsaron las vacantes sobre todo en la ciudad de Salta.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, le dijo a Salta/12 que el nivel de reservas “está prácticamente al 100% en toda la provincia”, y lo mismo contestó Mariana Farjat, titular de la Asociación de Hoteles de Turismo, quien añadió que “la gente está con muchas ganas de viajar y Salta es uno de los destinos elegidos”. Ambos celebraron que el ritmo de demanda es continuado y que no se corta “incluso después de Semana Santa”, que suele bajar hasta julio.

La página que ofrece alojamientos Booking, informó que Salta es el cuarto destino a nivel nacional con más reservas hoteleras para este fin de semana extra large, solo por detrás de Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, y la provincia Mendoza. Al igual que Farjat, la empresa líder en ventas de alojamientos temporales indicó que el fenómeno de las escapadas de fin de semana largo no es solo local, sino que el 73% de la comunidad viajera global está ansiosa por aprovechar cualquier oportunidad de vacaciones cuando el presupuesto lo permite.

Sin embargo, tanto la provincia, como la ciudad de Salta y algunas aledañas como San Lorenzo siguen promocionando sus destinos “para que la actividad no decaiga y no tengamos meses de temporada baja”, indicó el secretario de Cultura y Turismo de la municipalidad, Fernando García Soria, quien se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promocionando en el Ministerio de Turismo de la Nación, el Calendario de Semana Santa junto a los referentes de todas las capitales del Noroeste Argentino (La Rioja, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero y Salta). Y por la tarde la presentación exclusiva del destino “Salta Ciudad” en un Hotel céntrico de la capital del país.

El funcionario contó que ya coordinaron con las demás áreas de la municipalidad para poder prestar todos los servicios y estar atentos a cualquier contingencia durante el próximo fin de semana largo en el que se espera una gran afluencia de turistas, y que estará activa la “Brigada de Anfitriones” para atender cualquier consulta en los principales puntos turísticos de la ciudad.

Soria explicó que históricamente este feriado religioso fue el que marcó la temporada alta para Salta, “siempre fue la de mayor ocupación promedio y esta vez tenemos muchas más expectativas por lo que ya nos mostró el verano, con números que superaron ampliamente los de otros veranos”. Y también ratificó que el nivel de reservas ya está ratificando esa tendencia.

De hecho, en muchos casos, se estaban buscando lugares libres en las localidades aledañas a la ciudad. Eso se replicaba para las agencias de viaje y sus excursiones, las agencias de alquiler de automóviles y el Tren a las Nubes, así como los vuelos que arriban al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, que “vienen con un lleno casi completo todos”.

Pero por sobre todas las cosas, subrayó que el turismo religioso es el preponderante y que Salta tiene una variada oferta en ese sentido, “es por eso que trabajamos articuladamente con la Pastoral de Turismo para organizar el recorrido de las iglesias e incluso algunas están preparando algún guiado por las mismas”, detalló. A las que sumó otros atractivos como las ferias artesanales y el programa Ganemos las Calles para que bares y restaurantes puedan instalar mesas fuera de sus locales desde el miércoles hasta el domingo.

Soria sostuvo que un dato no menor es que ya no está vigente el programa Nacional PreViaje, que fue el impulsor del movimiento temporada estival, “por lo que hay que aprovechar el impulso y seguir trabajando para contar todo lo que hay después de Semana Santa y que no entremos en temporada baja, sino que todo sea así los 365 días del año”.

Destino San Lorenzo

La villa turística ubicada a unos pocos kilómetros de la capital provincial también se prepara para recibir una gran afluencia de turismo en Pascuas, y para eso ya organizó decenas de actividades para los visitantes.

La secretaria de Turismo de San Lorenzo, Ana Cornejo, le contó a este medio que las expectativas son las mejores por el buen nivel de reservas con el que ya cuentan, y que sumaron al calendario religioso tradicional una serie de actividades turísticas y culturales “destinadas a los distintos segmentos del mercado”.

El jueves 14 realizarán un encuentro de productores de la agricultura familiar en la Plaza de Atocha, “que es muy pintoresca y de paso para descentralizar un poco las actividades y hacer conocer otros lugares”. Mientras que el sábado se realizará una “búsqueda del huevos de pascua” por toda la Quebrada de San Lorenzo destinada a niñes de 6 a 12 años que concursarán en equipos. Para participar se deberán inscribir en la página web del municipio o en las oficinas de Turismo locales.

También habrá visitas guiadas por la Reserva Las Yungas el sábado 16 y domingo 17 a las 9 de la mañana con un costo de $500. Y el domingo, para cerrar la Semana Santa se realizará el 27° Festival del Choclo en finca Las Costas, que comenzará a las 11 y donde habrá “pialadas”, doma, música y comidas elaboradas con choclo.

A todo esto, se suman los paseos en bicicleta, en monopatines eléctricos, cabalgatas y los dos museos de la zona, el de la Gesta Güemesiana, ubicada en el Fortín Juan Carlos Dávalos y el del Automóvil.

En lo religioso, la parroquia y la iglesia local estarán activas desde el jueves con misas y actividades, y el viernes 15 realizarán un viacrucis pedestre que recorrerá el camino a la Quebrada partiendo desde la iglesia de San Lorenzo desde las 10 de la mañana.

Todas las actividades que comienzan este sábado 9 en San Lorenzo las podés encontrar acá: Calendario turístico de San Lorenzo