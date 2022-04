El Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado por las organizaciones sociales arrojó que existen 112 Barrios Populares, en los cuales viven aproximadamente 35.000 familias, que en su mayoría se encuentran constituidos desde hace más de 35 años, y que la situación general es de una gran privación respecto de la accesibilidad a los servicios, ya que: el 95% no cuenta con acceso formal a la Energía Eléctrica, 99% no cuenta con acceso formal a la red de Agua Corriente y el 98% no cuenta con acceso formal a la Red Cloacal. El Plan Nacional de Regularización está en marcha, y los distintos actores que están involucrados pueden acelerarla. Mañana, a las 11, en el Concejo Municipal, se realizará la sesión fundacional de la Reunión Multiactoral para la urbanización de los barrios populares, creada por la comisión de planeamiento y urbanismo por iniciativa de Ciudad Futura. Allí confluirán los distintos niveles del estado, empresas de servicio y otros actores sociales. “Este proceso tiene como objetivo lograr la integración socio urbana de los 112 barrios populares que tiene Rosario”, dice la invitación que firma el concejal Juan Monteverde.

“Aceleradora para la urbanización de barrios populares”, es el nombre de la iniciativa que parte de la ley nacional 27453, que establece el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana y el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. “Son producto de una larga lucha y trabajo de los movimientos populares de nuestro país que bregan por una vida digna y que trabajan por conquistar derechos para los ciudadanos/as que habitan los Barrios Populares de nuestras ciudades, procurando generar territorios más justos y menos desiguales”.

Desde Ciudad Futura admiten que “desde la aprobación de la Ley Nacional N° 27.453 se han realizado numerosas acciones tendientes a cumplimentar los objetivos de la ley y es por ello que existen en la Ciudad de Rosario procesos de urbanización que ya se vienen desarrollando en diferentes barrios de la ciudad”.

La reunión multiactoral tiene un motivo y un objetivo. “A pesar de que los proyectos y las obras se encuentran en diversas etapas y estado de avance, la mayoría comparten gestiones necesarias para desarrollarse así como obstáculos y dificultades. Y por ello es necesaria la creación de un ámbito institucional para propiciar la coordinación de las acciones que las diferentes dependencias del estado, organizaciones sociales y empresas prestatarias de servicios se encuentran realizando en barrios populares”.

La propuesta nace de considerar oportuno “que la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal destine una de las cuatro reuniones mensuales de comisión -es decir, el 25% de su tiempo- al tratamiento exclusivo de temas relacionados con la urbanización de los barrios populares debido a los importantes niveles de desigualdad social existentes”. El de mañana será el primer encuentro, que se repetirá los primeros lunes de cada mes.