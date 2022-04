Warner Channel finalmente se subió al universo de la animación japonesa. Será con el ciclo “Wanimé”, que comienza este lunes y que propondrá a sus espectadores varios clásicos de la producción audiovisual nipona reciente. El bloque dedicado al animé tendrá dos partes. La primera, vespertina, presentará capítulos de Dragon Ball Super y de Bleach. Las dos series pertenecen al género “shonen”, comúnmente concebido como de aventuras para un público juvenil, y las obras originales en que ambos se basaron figuran entre los mangas más vendidos de la historia japonesa. Bleach, por caso, tiene más de 120 millones de tomos vendidos. Esto incluye el mercado argentino, donde la serie es publicada por Ivrea. En cuanto a Dragon Ball Super, funciona como secuela del clásico Dragon Ball, y continúa la lógica de crecimiento de poder del protagonista a través del entrenamiento y los sucesivos enfrentamientos con rivales más poderosos.



El bloque nocturno es más atractivo para públicos más adultos. Aquí la propuesa combina Death Note y Yashahime. Ambos están basados también en mangas muy populares, aunque su perfil es otro. Death Note es una reflexión sobre poder, la pena de muerte y los límites de la justicia, mientras que Yashahime puede entenderse como un viaje de autoconocimiento de dos personajes. Death Note, de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata tiene dos ediciones locales. La primera, a cargo del extinto sello LARP. La segunda, actualmente en curso, es responsabilidad de Ivrea. En cuanto a Yashahime, es una suerte de spin off de Inuyasha. Aunque ambos tienen elementos fantásticos muy presentes, son relatos para espectadores al menos adolescentes, y no para niños.

Desde Warner recuerdan el furor del animé de fines de la década del ’90 y comienzos de este siglo, aunque se trata de un segmento en el que el canal no incursionó con fuerza hasta ahora. Pero la popularidad del animé es indiscutible hoy –es muy común ir por la calle y ver cantidad de gente vestida con buzos y remeras estampados con personajes populares, los conozcan o no- y finalmente la señal se adentró en el mundillo. Gustavo Grossman, jefe de entretenimiento general de WarnerMedia Latam, considera que Warner “es un canal de gran afinidad con los fans del animé” por su contenido de series de superhéroes (como The Flash, Supergirl o Legends of tomorrow) y otras inspiradas en cómics, como Riverdale o con fuertes elementos fantásticos, como Supernatural. “Los fans nos ven como una marca que los involucra por medio de contenidos que los hacen sentir cómodos”, opina el ejecutivo. La primera incursión fuerte de Warner en este segmento apuesta a lo seguro con cuatro series largamente probadas en el fandom.