El intendente Pablo Javkin reclamó ayer por la autonomía del municipio. “Necesitamos herramientas prácticas para solucionarle la vida a la gente”, dijo en el ingreso a una audiencia pública realizada en la Facultad de Derecho. Y añadió que con ese cambio de estatus para Rosario “se podrán resolver un montón de temas. Tenemos una ley que regula el régimen municipal y lo que se busca es reformarla. Todos los partidos políticos presentamos proyectos para la autonomía municipal en distintas circunstancias con contenidos parecidos. Hagámoslo”. El mandatario local argumentó también que una nueva ley de régimen municipal en la Provincia permitiría emitir bonos de obra pública sin que necesite de autorización de la Casa Gris, así como también recaudar localmente impuestos inmobiliarios y patentes.

“Legalmente deberíamos pedirle permiso a la Provincia hasta para talar un árbol, algo que en la práctica obviamente no sucede, pero sí ocurre que nos debe autorizar la emisión de bonos de obra pública pese a contar con recursos propios”, se quejó Javkin e insistió con la necesidad de cambiar la misma.

El jefe del Palacio de los Leones volvió a señalar que Rosario, al gozar de autonomía, podría enfrentar mejor muchísimos problemas como el de la violencia y la inseguridad. “Tenemos dos esquemas de delitos: uno más complejo y otro que molesta al vecino como los robos a las salidas de las escuelas o que suceden en espacios públicos. Ahí la policía tiene que estar. El delito se mueve de lugar, tiene una lógica que cambia rápidamente. Quien mejor que el intendente que recibe las quejas de los vecinos para disponer de los efectivos. Tenemos mesas de trabajo semanales, pero en una semana cambia mucho, el delito se desplaza”, remarcó.

“Por eso, la inmediatez es básica. Cuando uno ve cómo se dan delitos en un determinado barrio, es decir una serie de hechos en un mismo día, ¿por qué se da justo en dos días en una misma geografía? A veces porque se sabe que no habrá persecución. No me gusta enredarme en un debate sobre traspaso de policía como ocurrió en Buenos Aires. En Capital ya hace siete años y todavía no terminó”, agregó.

Javkin consideró que “es mucho más sencillo lo que proponemos con la autonomía municipal. Hay un Consejo de Seguridad. Hay que institucionalizar ese lugar y que el intendente tenga potestad ahí, para que distribuya la policía en el territorio. Eso es mucho más sencillo y será más efectivo”.

En rigor, el intendente viene reclamando una modificación de le Ley 2756 del régimen municipal en la Provincia para poder abordar desde la ciudad cuestiones inherentes a la seguridad, como contar con facultades sobre la policía y la designación de jueces. Pero también consideró necesario hacerlo por temas económicos. “Hoy no podemos avanzar por ejemplo con la emisión de un bono de obra pública sin autorización provincial aun teniendo recursos nosotros, ni tenemos poder sobre patentes e impuesto inmobiliario”, planteó Javkin y agregó que esta lógica centralizada en la Provincia "termina perjudicando a la gente".

Consultado respecto a qué cambiaría en materia impositiva de prosperar esta propuesta, respondió: “No se trata de crear impuestos sino de cómo se recauda, quién es más eficiente y más lógico. Acá la coparticipación debería ser inversa: recaudar municipios y coparticipar la Provincia”, consideró.

Finalmente Javkin reconoció que son varios los proyectos de autonomía presentado en estos años, pero opinó que es ahora cuando debe abordarse el tema de una vez. “La gente ya no aguanta más que le tiremos los problemas, este es un año no electoral, por lo menos debemos avanzar en la modificación de la ley para estas cuestiones prácticas que planteamos, y después quedará la reforma constitucional”, manifestó.