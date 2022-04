El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, habló por primera vez tras las protestas de colectivos de actores y directores a su gestión, que este lunes terminaron con una brutal represión de la Policía de la Ciudad. Defendió su gestión, apuntó al macrismo y afirmó que si le piden la renuncia se apartará del cargo.



"Si me tengo que ir, me iré. No me pidieron la renuncia", afirmó Puenzo, en declaraciones a AM750. "No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data", agregó el director de cine.

Grupo Octubre · Luis Puenzo con Víctor Hugo Morales

Además, Puenzo afirmó que si le piden su renuncia, el Gobierno se tiraría "un tiro en el pie". "Muy difícilmente podamos tener un aumento de presupuesto en este contexto, el Presupuesto nacional no fue aprobado y la realidad es muy dura, es difícil suponer que puede haber más dinero que éste, se trata de administrarlo sanamente. Ojalá, hubiera sido bueno, hacerlo de común acuerdo con la industria", argumentó.



A pesar de que quedó en la mira del colectivo de cineastas, Puenzo coincidió con el reclamo. "En última instancia, mi situación personal no es relevante", indicó, y consideró que "importa la situación del cine, en la que estaba y en la que queda. Eso es lo grave y eso es lo que me preocupa".

Sobre la represión policial que hubo durante la protesta de trabajadores audiovisuales, en la que se detuvo a tres personas, señaló: "Lo de ayer y la represión brutal de la policía es muy repudiable. Colabora con que la situación empeorara drásticamente".



El Fondo de Fomento Cinematográfico

El corazón del reclamo del colectivo de cineastas tiene que ver con el fondo del fomento cinematográfico. Se debe a que la normativa está a pronto a caducar. El conflicto empezó en 2017, cuando el macrismo, a través de la Ley 27.432, le puso un plazo de vencimiento para la asignación de fondos que sostienen las producciones cinematográficas.

Frente a los reclamos por la inacción ante a este panorama, Puenzo aseguró que "pidieron muchísimas veces cambiar la ley del macrismo". "Ya se venía alertando esta situación, incluso antes de asumir", detalló.

Y apuntó la responsabilidad al Congreso: "Hablé muchísimas veces con varios diputados para que entre el proyecto. Se trabajó muchísimo hasta que dejó de tener estado parlamentario. Depende del Congreso, es una ley que tiene que ser revocada. Los votos del Frente de Todos están. Pero hay que ver el resto".

En La Mañana, Puenzo aclaró que desde su gestión intentaron paliar esta situación promoviendo un impuesto a las OTT (del inglés Over The Top, son servicios prestados a través de internet y que constituyen sustitutos de los medios audiovisuales y telecomunicaciones tradicionales).

Sin embargo, aclaró que desde el Gobierno nacional no apoyaron la iniciativa. "Sugerimos un mecanismo para aplicar un impuesto al consumo. Con el mismo criterio de la ley de Cine. Propuse que podría aplicarse sobre los abonos del streaming. Sería un mecanismo posible, rápido y fácil".

"Nosotros impulsamos la ley de Cine que se promulgó en el año 1994. Allí el fondo de fomento tocó los 60 millones de dólares. En este momento el presupuesto apenas supera la mitad. Se redujo impresionantemente. Y la industria se multiplicó por diez", sentenció.

