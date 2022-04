Por primera vez desde que es técnico de Newell’s, Javier Sanguinetti considera hacer cambios en el equipo por bajos rendimientos. El técnico quiere incluir desde el inicio a Ramiro Sordo para recibir el viernes a Patronato en el Coloso del Parque. En el ensayo de hoy, además, será probado Cristian Lema, de baja en las últimas fechas por lesión. Este mediodía comienza la venta de entradas en el estadio y se ofrecerán populares no socios a 1300 pesos.

Newell’s generó muy poco en ataque en los últimos partidos y parte de la solución que plantea Sanguinetti es el ingreso de Sordo en la ofensiva en lugar de Francisco González. El entrenador hace fútbol esta mañana en Bella Vista con la aparición de Sordo, como así también de Lema por Gustavo Velázquez. Lema se lesionó ante Central y se perdió los partidos ante Platense y Unión. El defensor se recuperó de un desgarro y será titular ante los entrerrianos.

Por pedido del entrenador, el club le renovó contrato ayer a Marcos Portillo. El juvenil extendió vínculo hasta junio de 2024. El defensor Valentín Benítez, por su parte, firmó hasta diciembre 2024. Ambos jugadores son citados con frecuencia para concentrar con el primer equipo.

Para el partido del viernes a las 21.30 el club vende mañana entradas, entre ellas populares no socios a 1300 pesos. Para socios hay plateas desde 1700 pesos y para no socios desde tres mil pesos. Un lugar en la tribuna oficial cuesta 800 pesos para socios y 2100 para no socios.

La atención mañana será de 12 a 19 y el viernes desde las 16.30 hasta la hora de inicio del encuentro. Las entradas se venden por puerta 6 a excepción de las populares que se ofrecerán en las boleterías de puerta 8, ubicadas en la zona de los parrilleros, para evitar largas colas frente a las boleterías.

El club informó ayer que los socios deberán tener paga la cuota de abril para acceder a las tribunas generales y se cobrará cuota hoy, mañana y pasado en las instalaciones del parque Independencia.