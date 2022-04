Desde Santa Fe

Todos menos una. La Cámara de Diputados de la provincia expresó su “más enérgico y absoluto repudio al ataque vandálico contra las oficinas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Congreso Nacional”, el 10 de marzo. La condena política se aprobó -sobre tablas- con el apoyo de todos los bloques: oficialismo y oposición. Pero la unanimidad se rompió a los dos minutos, cuando una legisladora del PRO, Ximena Sola, quien había rechazado –junto a sus pares- la violencia y los piedrazos a CFK, se arrepintió y le pidió al presidente de la Cámara, Pablo Farías, que dejara constancia de su “voto negativo”, sin explicar por qué cambió de opinión tan rápido.

El hecho ocurrió en el último pleno de la Cámara, que repudió la pedrada al despacho de Cristina por iniciativa del peronismo. El proyecto lo presentó el jefe del bloque del Frente de Todos, Leandro Busatto, quien lamentó también que “referentes y dirigentes de espacios políticos opositores, lejos de repudiar estos hechos, han realizado declaraciones verdaderamente deplorables contra Cristina”. En la minuta, Busatto no mencionó a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, pero quedó claro a quién aludía cuando rechazó las expresiones “deplorables” contra CFK.

Entre los asuntos a tratar sobre tablas, el secretario parlamentario acercó a Farías el propuesto por Busatto. “Proyecto 46.875 –leyó-, por el cual esta Cámara declara su más enérgico y absoluto repudio ante el ataque vandálico contra el Congreso Nacional y las oficinas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el jueves 10 de marzo”. El presidente de la Cámara puso en consideración el tema que se aprobó, primero el tratamiento sobre tablas y luego el repudio.

El siguiente proyecto a tratar era de la diputada Sola, quien propuso que la Cámara expresara su “apoyo” a un iniciativa en el Congreso para que “se garantice el voto de los argentinos en el exterior”. Busatto pidió la palabra y dijo que el bloque justicialista acompañaba el tratamiento sobre tablas del proyecto de Sola, pero que no lo iba a votar. “Nos vamos a abstener porque para nosotros resulta confuso, engorroso, adherir a un proyecto de ley que ni siquiera tiene estado parlamentario en el Congreso nacional. Pedimos en nombre del bloque justicialista abstenernos en el tema”.

Farías puso entonces a votación la minuta de Sola, que se aprobó. Al toque, la legisladora levantó la mano. “Tiene la palabra la diputada Sola”, dijo Farías.

-Gracias señor presidente. Pido disculpas, pero en el proyecto 46.875 del diputado Busatto no me di cuenta… Yo, en realidad, no quería acompañar el proyecto en cuestión. Si es necesario…

-¿Usted quiere dejar constancia del voto negativo? –preguntó Farías.

-Si.

-Bien. Por secretaría se tomará nota.

-Gracias.

El proyecto que Sola votó a favor y –a los dos minutos- en contra era el repudio de la Cámara a la pedrada contra el despacho de Cristina, en el Congreso. “Un ataque que alguien planificó y mandó a ejecutar”, denunció la vicepresidenta.

“La violencia nunca es el camino para dirimir las diferencias políticas”, dijo Busatto. Y lamentó que “referentes y dirigentes políticos opositores –que no mencionó-, lejos de repudiar estos hechos, han realizado declaraciones verdaderamente deplorables contra Cristina”.

En un video que CFK publicó después del ataque, quedó a la vista la furia y el odio. “Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron, el que hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo afuera el FMI cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner”.

Mientras las investigaciones de los hechos se llevan adelante, la Cámara de Diputados de Santa Fe, como siempre lo ha hecho, debe expedirse al respecto y dar un claro mensaje que estas actitudes” violentas “no pueden ser condonadas” en la Argentina, planteó Busatto.

El proyecto que aprobó la Cámara –menos la diputada Sola- expresó también su “solidaridad” con la vicepresidenta de la Nación y los trabajadores del Congreso.