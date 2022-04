La presidenta de la comisión de Derechos y Garantías Lionella Cattalini y su par Lucila De Ponti, presidenta de la comisión de Género, recibieron a un grupo de mujeres fiscales y funcionarias judiciales de la provincia que exigen el efectivo cumplimiento de la Ley de Paridad sancionada en el 2020 para la renovación de cargos en el Ministerio Público de la Acusación. El pedido se hizo público esta semana, de parte de un grupo de Fiscales y Funcionarixs del Ministerio Público de la Acusación.

La solicitud, que circula en una nota que puede firmar quien lo desee, cuenta con apoyo de instituciones como la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA, el Rectorado Universidad Nacional de Rosario y organizaciones como Inecip, Insgenar, Indeso Mujer y el Colectivo Ni Una Menos Rosario.

Cattalini es impulsora de la Ley de Paridad en Santa Fe. Desde ese lugar, manifestó su apoyo y compromiso para “seguir de cerca los concursos y la renovación de autoridades en el MPA para que no vuelva a pasar que sólo sean lugares ocupados por hombres. No hay paridad real si no hay mujeres en los espacios de conducción de la Justicia. La lucha de las mujeres no terminó con la sanción de la Ley 14.002, seguiremos insistiendo, y peleando por su cumplimiento efectivo en todos los ámbitos”, manifestó la diputada socialista.

"Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución", dice el petitorio sobre los puestos que ocupan varones tanto en la Fiscalía General como en las regionales, ya que en el caso de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, se trata de un cargo interino, tras la salida del denunciado Patricio Serjal, en 2020.

Las fiscalas y funcionarias de la provincia consideran que el "acceso paritario a la justicia a los fines de garantizar una efectiva protección a los derechos de las mujeres se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica, entendiendo la misma no sólo en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación", dice el petitorio.

Por eso mismo, las fiscales que participaron de la reunión con las diputadas Cattalini y De Ponti resaltaron la importancia central de la perspectiva de género para los futuros cargos de decisión del MPA: “La futuras personas designadas determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales”.

El 8 de Marzo de 2021 se difundió un análisis de la composición del Ministerio Público de la Acusación. De los fiscales titulares en su totalidad -incluyendo desde la Fiscalía General hasta la totalidad de las regionales- más del 60 por ciento son varones y en el caso de los adjuntos, de un total de 109, 63 son varones (57,8 por ciento) y 46 (42,2 por ciento) son mujeres. "La participación de las mujeres disminuye desigualmente a lo largo del escalafón. Hacia el vértice hay una clara mayoría masculina, mientras que hacia la base nos acercamos más a la paridad de género reclamada”, analizó entonces la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA.