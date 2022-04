“La autonomía municipal no debe transformarse en una incontable cantidad de deseos sobre diferentes temas, sino que tendrá que construirse una agenda que preserve los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Parece atendible el planteo de la Municipalidad de Santa Fe al señalar que la implementación de la autonomía no tendrá sentido si no se debate la distribución de los recursos provinciales destinados a los Municipios y Comunas. Es decir, no repetir la experiencia del menemismo donde se transfirieron competencias y responsabilidades -como escuelas y efectores de salud a las provincias – sin los fondos para su funcionamiento”.

(Ignacio Monzón, secretario general de la Festram).