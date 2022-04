El jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, explicó que “en Salta se observa un descenso en el número de casos de coronavirus, con un promedio de 7 casos por día, en comparación con enero de 2022, cuando se notificaron 3 mil casos diarios”.

Agregó que “se siguen notificando casos de covid-19 de circulación autóctona, es decir, de personas que se contagiaron en la provincia. El hecho de que no se hayan notificado casos en un día, no significa que no pueda haber un rebrote, como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia”, advirtió.

Este miércoles, en tanto, se notificó un nuevo caso de covid detectado en el departamento San Martín. En ese periodo se recibieron 6 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 154.198 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.259, lo que representa el 97 por ciento.

Hay 44 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 20 están con asistencia respiratoria mecánica.

Sin muertes desde hace un mes

García Campos destacó que, desde mediados de marzo, “no se registraron defunciones por covid-19. La cifra se mantiene en 3412 óbitos”.

También dijo que “todos los días se internan alrededor de 15 personas con sospechas de coronavirus en los servicios de salud de la provincia”.



Por último, instó a la población a inocularse las vacunas contra covid-19, tanto para iniciar el esquema, como para completarlo con la segunda dosis y para la de refuerzo, que se puede aplicar con un intervalo de 4 meses, luego de recibir la segunda.