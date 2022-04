El gobierno de Omar Perotti comenzó los estudios técnicos para restaurar el Espacio de Memoria en la excomisaría Cuarta, donde operó un centro clandestino de detención, torturas y exterminio del terrorismo de Estado y hoy es sede del Archivo Provincial de la Memoria que el ex gobernador Jorge Obeid creó en octubre de 2006. “La restauración ya está decidida”, dijo a Rosario/12 la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, al confirmar la decisión política de Perotti de preservar el sitio y ponerlo en valor. Ya en abril de 2016, la ley 13.528 declaró a la Cuarta “espacio de memoria” y ordenó al Poder Ejecutivo el traslado de la dependencia policial a otro inmueble, pero esto se formalizó recién cuatro años después, en octubre de 2020, cuando Perotti firmó el decreto 1050 que transfirió la esquina de Zavalla y Tucumán del Ministerio de Seguridad a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.



La restauración de la Cuarta la anunció la propia secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, el 24 de marzo. “Junto al Ministerio de Infraestructura vamos a terminar de poner en valor este lugar”, dijo en la inauguración –en el frente del edificio- de los tres pilares que representan las políticas de memoria, verdad y justicia. En primera fila, la escucharon la ministra Frana y sus colegas de Gobierno, Celia Arena, y de Igualdad, Florencia Marinaro.

Frana confirmó la decisión de Perotti. “La idea del gobernador es que al haberse establecido este lugar como Espacio de la Memoria se hagan las restauraciones necesarias para ponerlo en condiciones. Está visto que algunas partes son habitables, pero otras requieren una intervención importante”, dijo. "La Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería ya está haciendo el estudio técnico, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, para ser respetuosos de los sitios de la memoria".

"A partir de ese estudio -explicó-, se definirá un presupuesto, que tal vez haya que establecer algunas etapas. Pero la decisión es restaurarlo". El objetivo es preservar "el estado original" del espacio. "Hay lugares a reparar, otros que tienen problemas de cimientos. Hay distintas situaciones. Hoy no podría definir un tiempo (de obras), porque primero hay que saber de qué estamos hablando. Eso es lo que se analiza en este momento, todo lo que hay que intervenir. Y después, veremos cuánto cuesta, como todo, lamentablemente y definir si las obras se harán por etapas o de una sola vez. Pero la restauración ya está decidida", ratificó Frana.

La ley 13.528 declaró "espacio de la memoria" a la ex comisaría Cuarta, en abril de 2016. El proyecto original que el ex gobernador Antonio Bonfatti envió a la Legislatura en diciembre de 2015 no lo incluía. Lo incorporó la Cámara de Diputados por iniciativa del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que nuclea a los organismos de derechos humanos de Santa Fe.

Así, el artículo 30 de la ley declaró “espacio de memoria al inmueble de calle Dr. Zavalla 2498, que fuera utilizado como centro ilegal de detención, tortura, muerte y desaparición de militantes políticos durante el terrorismo de estado, hasta el 10 de diciembre de 1983”. Y ordenó al Poder Ejecutivo arbitrar todos “los medios necesarios para hacer efectivo el traslado de la comisaría Cuarta a otro inmueble” del Ministerio de Seguridad.

El ex gobernador Miguel Lifschitz promulgó la ley en abril de 2016, pero a pesar de los anuncios posteriores –y una mudanza parcial en marzo de 2019- el traspaso legal del inmueble del Ministerio de Seguridad a la Secretaría de Derechos Humanos recién se concretó en el gobierno de Perotti. El 3 de diciembre de 2019, una semana antes de que asumiera Perotti, los ex ministros Maximiliano Pullaro (Seguridad) y Ricardo Silverstein (Justicia y Derechos Humanos) firmaron un convenio que “transfirió el uso y goce del inmueble de la ex comisaría Cuarta” a la Secretaría de Derechos Humanos para "utilizarlo como Espacio de Memoria y promoción de los derechos humanos”. Sin embargo, el convenio resultó “inocuo” porque “no se realizó el correspondiente acto administrativo" que afectara el dominio "a la Secretaría de Derechos Humanos, como dicta la ley”. Y eso recién ocurrió en octubre de 2020 con el decreto 1050 de Perotti, que refrendaron los entonces ministros de Seguridad Marcelo Sain y de Gobierno y Derechos Humanos Roberto Sukerman.

Puyol dijo estar “muy orgullosa” por el trabajo de rescate de la Cuarta que realizó en dos años de gestión, junto a su equipo que integran la subsecretaria de Derechos Humanos Anatilde Bugna y la directora de Memoria, Verdad y Justicia Valeria Silva. “Hemos levantado este lugar y, en especial, el Archivo Provincial de la Memoria que es un orgullo”. El hallazgo del archivo de Operaciones Policiales –a una cuadra del Ministerio de Seguridad- en noviembre de 2020; un segundo hallazgo de documentos históricos en la Guardia de Infantería Reforzada, en diciembre de 2020; y la incorporación de un valioso fondo documental –de la época de la dictadura- de la División de Estadística y Archivo de la Unidad Regional I, en diciembre de 2021, “duplicaron el patrimonio del Archivo de la Memoria de Santa Fe, que hoy es uno de los más importantes del país”, concluyó Puyol.