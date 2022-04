Biden no tiene planes de viajar a Ucrania en el futuro cercano

"No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania", señaló Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca en rueda de prensa.



Psaki indicó, no obstante, que sí se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense a Ucrania y no se revelará esa información antes de tiempo por "cuestiones de seguridad".



La portavoz respondía así a la petición hecha por Zelenski este domingo en la que instó a Biden a visitar Ucrania para ver de primera mano la guerra desatada por la invasión rusa.



"Por supuesto es su decisión, y depende de la seguridad, pero creo que el líder de Estados Unidos debería venir aquí a observar", expresó Zelenski en entrevista con la cadena estadounidense CNN.



Tras la retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev, Biden reveló que estaba estudiando la posibilidad de enviar a Ucrania a un alto funcionario de su Administración.



Algunos medios especulan con la posibilidad de que sea el secretario de Estado, Antony Blinken, o el de Defensa, Lloyd Austin.

Biden insinuó hace unos días que aún le gustaría desplazarse personalmente a Ucrania, al preguntar a los periodistas que cubren la Casa Blanca: "¿Están preparados para ir?" Cuando una reportera le respondió si él lo estaba, Biden respondió que sí.



No obstante, Psaki ya dijo también la semana pasada que no había ningún plan al respecto, como ha vuelto a señalar este lunes cuando le han preguntado por la petición de Zelenski.