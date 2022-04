"Mi carrera la voy a terminar acá pero ojalá que pueda estar mucho tiempo más en Newell’s”, reconoció ayer Pablo Pérez. El volante leproso asume el rol de principal referente del equipo y reconoce la necesidad de "poner al club cada día un poco más arriba". El capitán, de 36 años, disfruta de una temporada competitiva del equipo luego de tantos años de intrascendencia. "Somos un equipo fuerte, de mucho esfuerzo, me tengo fe para clasificar entre los primeros cuatro", recalcó. Mañana la Lepra recibe a Banfield con variantes en la formación.

A su vuelta a Newell’s, Pérez sufrió el descalabro institucional y deportivo que acusó el club en los últimos años. La presente temporada encuentra a la Lepra renovada, tanto en sus autoridades como en sus proyectos y frente al retiro de la actividad de Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco, el volante tomó la responsabilidad de ser el principal líder del grupo. "En este momento de mi carrera pienso que Newell's tiene que estar un poco más arriba todos los días. Ese es el único objetivo que tengo. No sé si me voy a retirar en seis meses, un año o dos, pero sí sé que mi carrera la voy a terminar acá", afirmó el volante derecho.

Pérez se refirió a su momento deportivo en conferencia de prensa, ocasión donde se expresó sobre el reclamo que le hizo a Javier Sanguinetti el viernes, cuando fue reemplazado. “¡No me saqués más!”, le exigió a los gritos al entrendor. "Fue un momento de calentura. Cuando uno está enojado comete errores. Se lo dije a él (Sanguinetti). Estuve mal. Con Javier (Sanguinetti) tengo una relación excelente. Vamos trabajando juntos y ayudándonos en este camino nuevo. Es más, vieron lo que dije y no vieron que cuando hizo el gol Newell's nos abrazamos en el banco. Fue una actitud mala de mi parte pero no hay problema entre nosotros", explicó el capitán rojinegro.

Newell's está tercero en su zona en Copa de la Liga y mañana a las 14 recibe a Banfield, algo relegado en la tabla y con participación actual en Copa Sudamericana. La Lepra necesita otros tres puntos para apuntalar sus aspiraciones de jugar cuartos de final, aunque mañana no tendrá al arquero titular, Ramiro Macagno. El viernes lo reemplazó por lesión el juvenil Franco Herrera pero Sanguinetti confirmará hoy la vuelta de Mauricio Arboleda, ya recuperado de un desgarro, para no exponer al chico de 18 años.