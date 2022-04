Cuando todavía no se han calmado los ánimos tras la 10º fecha de la Copa de la Liga Profesional, este martes arranca la 11º nada menos que con seis partidos. Habrá fútbol a toda hora. A las 14 jugarán Arsenal-Barracas Central (Fox Sports Premium), a las 16:30 Unión-San Lorenzo (TNT Sports), a las 19 Estudiantes-Tigre (Fox Sports Premium) y Huracán-Colón (TNT Sports), y a las 21:30 Platense-Gimnasia (TV Pública y ESPN) e Independiente-Aldosivi (TNT Sports).

Estudiantes-Tigre, un gran partido

Cuando caiga el sol, Estudiantes y Tigre jugarán un encuentro muy promisorio. Los del Ruso Zielinski están en llamas: lideran el Grupo 2 con 21 unidades (también puntean en su zona de Copa Libertadores) a la vez que acarrean una llamativa marca goleadora: hicieron 14 tantos en los últimos tres partidos y el sábado apabullaron a Barracas Central por 6 a 1 en Parque Patricios. Tigre, por su parte, que regresó a Primera División este año, le ganó 2 a 1 a Huracán el viernes pasado en Victoria, suma 19 puntos y podría llegar a la punta si consigue un triunfo en La Plata.



Aldosivi visita a Independiente

El equipo marplatense es otra de las grandes revelaciones de la Copa. Comparte con Tigre el segundo puesto de la Zona 2 y atraviesa una espléndida racha de cinco triunfos seguidos (el último por 1 a 0 de local ante Rosario Central). Martín Palermo como técnico le ha dado identidad y confianza a su equipo y con esos atributos intentará hacerse fuerte ante Independiente que, con escuetas 12 unidades, tiene una de las últimas chances de achicar la brecha y meterse entre los cuatro que irán a los playoffs de cuartos de final. Aunque de local, el Rojo solo ganó una vez en su cancha en lo que va de la Copa de la Liga (tres empates y una derrota).



La crisis de San Lorenzo va a Santa Fe

En medio de un tembladeral deportivo, económico e institucional, San Lorenzo visitará a Unión con la esperanza de que un triunfo le permita serenar los ánimos exaltados. Fuera de carrera para la clasificación, con apenas un partido ganado sobre diez y un técnico interino (Fernando Berón) que reemplazó al renunciante Pedro Troglio, el equipo azulgrana ya piensa en los promedios del año que viene y buscará lavarse la cara ante Unión, que perdió el sábado 1 a 0 ante Racing en Avellaneda y con 17 puntos y el desgaste acumulado de la doble competencia (suma 4 puntos en dos fechas de Sudamericana), cree que es posible llegar a los playoffs.



Huracán-Colón, en busca del cuarto

Colón viene sintiendo la doble competencia y entre Copa de la Liga y Libertadores suma apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos (cuatro empates y tres derrotas completan la marca). Julio Falcioni pondrá a todos sus titulares para visitar a Huracán e ir por un triunfo que lo iguale con Boca (17 puntos) en el preciado cuarto puesto de la Zona 2. Del otro lado, el Globo (11) no tiene participación continental pero no por eso está mejor: hace cinco fechas que no gana, con dos igualdades y tres caídas, y empieza a mirar con preocupación la tabla de los promedios.



Cuatro sin chances

Arsenal (10 puntos) y Barracas Central (12) jugarán a primer turno lejos de cualquier expectativa de clasificación, un partido con reminiscencias de ascenso. Para los dos es muy importante ganar para robustecer el promedio de cara a la permanencia en Primera.

En la misma sintonía está Platense (8), que recibirá a Gimnasia (12) en Vicente López luego de haber quebrado con el empate 2 a 2 ante San Lorenzo, una serie de seis derrotas al hilo. Por algo se empieza.