En un segundo encuentro en pocos días, se volvieron a ver las caras Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes se sumaron los principales referentes del armado bonaerense del PRO. Del encuentro anterior en el restaurante Happening pasaron a un almuerzo en Puerto Madero. María Eugenia Vidal, de gira por Neuquén no fue parte del convite, en el que volvieron a discutir sin ponerse de acuerdo sobre el método para dirimir quién será el candidato del PRO que llegue a las PASO. Mientras tanto, hay conversaciones con los presidentes de los otros partidos y es posible que haya un encuentro entre las cabezas de cada partido esta semana. En cambio, un encuentro de la mesa nacional deberá esperar a que las aguas se calmen.



La noticia de la Corte Suprema tomando la presidencia del Consejo de la Magistratura los sorprendió en pleno almuerzo en el coqueto restaurant El Dorado y fue festejada por todos los asistentes. Además de Macri, Larreta y Bullrich la mesa se amplió para que se sumaran Diego Santilli, Cristian Ritondo (dos precandidatos a gobernador del PRO), Jorge Macri, Humberto Schiavoni y el asesor de Macri, Fernando de Andreis.

Mientras la charla pasó por el Consejo de la Magistratura y las críticas al Gobierno por la situación económica y social, no hubo demasiados problemas. Cuando abordaron el tema de la interna del PRO, sobraron discursos pidiendo "fair play" de aquí en más entre los adversarios y hablando de los métodos para dirimir la candidatura a presidente. Pero el principal punto de desacuerdo continuó.

La idea de Larreta es que el PRO llegue con un único candidato a las PASO, para no dividir el voto ante el radicalismo, del que descuenta que ordenará su interna para llegar también con una sola figura que les pelee la presidencia. El jefe de Gobierno tiene en mente dos opciones para despejar la lista de precandidatos PRO (que integran él, Vidal, Bullrich y no se sabe si Macri): o una interna partidaria previa a las PASO, o bien el cotejo de encuestas para ver quién mide mejor.

El problema es que Bullrich no acepta ninguno de los dos métodos: quiere ir a pelearle la candidatura en las PASO. En la comida en Happening ya había dejado en claro lo que pensaba y la situación no se modificó en Puerto Madero.

Sí sumaron sus voces Ritondo, Santilli y Jorge Macri. El primero quiere ser candidato a gobernador por la escudería Vidal, el segundo por la de Larreta y el tercero todavía no definió si buscará suceder al jefe de Gobierno. También está en cuestión cómo se dirimirán las candidaturas bonaerenses del PRO (a las que se podrían sumar otros que no estuvieron en la mesa, como Javier Iguacel por Bullrich, Néstor Grindetti o Julio Garro). Allí quizás hay, por el momento, una presión menor, porque los radicales no tienen un candidato claro, desde que Facundo Manes se sumó al pelotón de presidenciables.

A la hora de calmar los ánimos, lo que propusieron varios de los integrantes es que las declaraciones públicas no sean agresivas hacia otros contendientes, sino que se enfoquen en las virtudes de cada candidato. También quedaron en volver a reunirse lunes por medio.



De hecho, el encuentro de Happening no habría sido el primero. Según publicó La Nación, hubo otro encuentro previo con los mismos protagonistas hace algunas semanas en el que también estuvo el ex jefe de Gabinete Marcos Peña. No obstante, sea lo que sea que pasó en esa reunión, Peña avisó que pensaba seguir con su actividad privada y se alejó todavía más la posibilidad de que vuelva a la mesa chica del PRO.

También proliferaron la semana pasada y al comienzo de esta las conversaciones entre el PRO y Gerardo Morales, por la UCR, y Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica, con la idea de comenzar a organizar la discusión sobre los programas de gobierno y también los métodos para dirimir candidaturas. Podría haber un encuentro limitado a los presidentes de los partidos en algún momento de la semana, aunque una reunión más amplia de la mesa nacional de Juntos por el Cambio deberá esperar, al parecer, al menos hasta la semana que viene.



Radicales organizados

Con vistas a organizarse hacia las elecciones del año que viene (para las que todavía deben buscar un candidato propio, si Facundo Manes juega en una fórmula nacional), la UCR bonaerense se va a reunir en La Plata al mediodía del martes. Allí asistirán Manes y Gerardo Morales y debatirán estrategias para el armado territorial. Estarán, además, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el senador nacional Luis Naidenoff; el diputado Mario Negri; el dirigente Ernesto Sanz; la senadora Carolina Losada; la diputada nacional Roxana Reyes y el anfitrión, el titular de la UCR

bonaerense, Maximiliano Abad. No estaba confirmada la presencia del senador Martin Lousteau, quien busca imponer a su propio candidato: Martín Tetaz, que ya está recorriendo la provincia de Buenos Aires en plan electoral, aunque sin la venia del Comité bonaerense.