Desde Santa Fe

La supuesta audiencia imputativa Marcelo Sain –que algunos medios anunciaban para hoy en Santa Fe- dejó a la vista otra vez la dicotomía entre lo que se agita en público y lo que ocurre en realidad en la causa judicial. “No fuimos notificados de nada”, dijo el ex ministro de Seguridad cuando le preguntaron si los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez lo habían llamado para indagarlo en una investigación por la compra de armas a la Policía de la provincia, que no se concretó. Los otros investigados son el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa Maximiliano Novas y el ex director de Finanzas Marcelo Correa. Ayer, el abogado Hernán Martínez, que defiende a Sain, ratificó lo mismo, que sin notificación no hay audiencia. “No recibimos nada”.

Sain dijo que una “operación” de Hernández y Jiménez y el repiqueteo en los medios “sin cotejar los datos” generó el fallido. La supuesta audiencia imputativa de hoy no se podía realizar porque nunca estuvo prevista ni convocada. “Daban por hecho un hecho que no era tal y nosotros no tuvimos ninguna notificación”, explicó.

En realidad, lo que hicieron los fiscales fue pedirle a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Santa Fe una “audiencia imputativa” para el 19 de abril, en Tribunales, pero el juez Nicolás Falkenberg rechazó el petitorio al considerar que la indagatoria se podía realizar en el Ministerio Público de la Acusación, sin la presencia de un magistrado.

Los fiscales solicitaron la audiencia ante un juez para “imputarnos” porque “además iban a pedir la detención” por una presunta “asociación ilicíta en el tema de la compra de armas, que no se concretó”, reveló Sain por LT3. “No por aquello por lo que hicieron tanto escándalo que era el (supuesto) espionaje ilegal, que por la difusión y el montaje mediático que hicieron los fiscales era el tema más relevante. Bueno, ahora parece que no es el tema más relevante. Lo que tienen a mano es esto, que evidentemente les sirve para tapar lo que pasa en el juicio a Alvarado, donde ahí se ventilan relaciones complicadas”. Entonces, la “corporación judicial” salió “a montar esto y seguir con el show”.

“Lo cierto es que el juez (Falkenberg) desestimó el pedido de los fiscales porque consideró que la medida de coerción debían solicitarla después de la imputativa y que podían imputar sin presencia de un juez o jueza. Y que una vez que hicieran eso podían pedir la medida de coerción para que nos detengan a nosotros en una audiencia en la que sí va a ser necesaria la presencia de un juez o de una jueza. Nosotros no fuimos notificamos de nada”, insistió.

Sain dijo que los fiscales Hernández y Jiménez “reciben órdenes”. “Recién ahora” y por un fallo del juez de Cámara Sebastián Creus, la defensa puedo acceder a la causa, “mientras durante cuatro meses periodistas y sectores de la oposición tenían acceso a información dada por los fiscales. Ya serán oportunamente denunciados. Durante ese tiempo, tuvieron en vilo con otras cuestiones, mientras a nosotros nos impedían el acceso a la causa y tampoco nos imputaron. ¿Les parece serio eso?”, preguntó. “Yo fui jefe de la Policía Judicial, cuando había elementos de prueba suficientes, nunca lo hacíamos ante en la prensa, se imputaba y punto. ¿Por qué tardan tanto en llamarnos a imputativa? Porque están usando políticamente esto. Y los responsables de esto son los dos fiscales”, concluyó.

-En la licitación de armas, ¿qué le imputan?

-No lo sabemos. Porque van cambiando, aparecen notas de la OGJ en la que agregan delitos como hicieron en el caso del supuesto espionaje ilegal. Y si se tratara de espionaje ilegal, tal como montaron la operación mediática, tiene que ser ventilado en la justicia federal, ahora es una supuesta violación a le ley de habeas data. Entonces, no sabemos muy bien si yo era el Stiuso de Santa Fe o ahora soy, en la acusación de ellos, una persona que hizo un uso indebido de base de datos. Una cosa espantosa -concluyó.