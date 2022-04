Soledad Gareca (34) denunció el secuestro de su hijo de dos años de edad por parte del padre, Eric Armando Escobar (53), el pasado 2 de abril. Según la denuncia, este hombre aprovechó los días que compartía con el niño, en el marco del régimen de comunicación, para llevárselo y desde entonces impide todo tipo de contacto con la madre. La mujer aseguró que su expareja, de origen boliviano, cruzó la frontera y se llevó al chico a la ciudad de La Paz, donde reside la familia de él. Interpol publicó la búsqueda del niño.

En la causa tomó intervención la fiscala María Luján Sodero Calvet, quien pidió la intervención de Interpol. La fuerza internacional publicó la búsqueda del niño Miguel Angel Escobar Gareca, en su página oficial https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-amarillas#2022-23158. Allí se refieren al nene como desaparecido y además consignan solo su nacionalidad boliviana y no la doble nacionalidad, porque también es argentino por su mamá con quien residía.

Gareca dijo a Salta/12 que las autoridades deberían buscar a su hijo en la casa de la madre de su progenitor en la ciudad capital de Bolivia, La Paz, ya que por diferentes prsonas sabe que estuvo en ese lugar. Dijo que incluso le enviaron una foto del padre con el bebé entrando a esa vivienda. Hasta el momento las autoridades salteñas no han informado ningún allanamiento en el vecino país. Tampoco confirman si es que hay pedido u orden de captura internacional para el padre.

Gareca dijo que quiere ir a Bolivia a buscar a su hijo pero no tiene recursos económicos y quiere que el Estado la asista para que pueda viajar con un acompañante.

Contó que tuvo una relación de 9 años con Escobar, de quien se separó hace unos meses porque ejercía violencia de género contra ella. La mujer dijo que radicó dos denuncias por ese delito. Sin embargo, nunca fue asistida ni contenida por organismos de protección para las víctimas de violencia. Relató que su expareja ya la había amenazado en febrero con secuestrar al niño y llevarlo a Bolivia. Sin embargo, ella pensó que no lo haría al cumplír con sus pedidos para ver al niño.

"El sábado 2 de abril se lo traje (al niño) al centro, se lo llevé a la peatonal a las 20. Él se lo llevó a su departamento, que alquilaba por la avenida Independencia y Lavalle. A las 21.30 me mandó una foto del bebé tomando la leche y de ahí no se volvió a conectar más", contó la madre.

Desesperada, sin saber nada de su hijo, el domingo 3 de abril Gareca fue a realizar la denuncia a las 11 de la mañana en la Comisaría Novena, pero dijo que no se la quisieron tomar y la hicieron volver por la tarde esperando hasta las 16.

Recién el jueves pasado fue llamada por la Fiscalía interviniente. La mujer cuestionó la falta de celeridad: "los policías perdieron mucho tiempo en hacerme esperar para la toma de denuncia".

También se quejó de la Justicia por la demora para disponer medidas. Gareca dijo que la semana pasada le pidieron la dirección exacta del padre de su hijo en Bolivia y además una foto de él y del niño. Añadió que en la fiscalía la hicieron esperar hasta la tarde para darle un papel que al final no le dieron nada.

La mujer contó además que cuando se separó de Escobar lo denunció por violencia de género y también para que pagara la cuota alimentaria, ya que incumplía ese deber. Relató también que "Cuando estuvimos (hace más de dos años) en Bolivia, (Escobar) me pegaba estando embarazada, en La Paz, en la casa de la madre. La madre sabe que él se llevó al bebé para ahí, veía los mensajes que le envié y no me contestaba".



Gareca contó que también fue al Polo de las Mujeres de Salta a pedir ayuda y allí le explicaron que había dos abogadas para asesorarla pero que habían salido de vacaciones y debía esperar a que volvieran. La madre no cuenta con un abogado o una abogada que la represente.

Como antecedente de esta conducta por parte del progenitor del bebé, Gareca contó que estando en Bolivia supo que "le quitó un hijo a la exmujer. También le pegaba mucho, de eso me enteré allá, me lo contó su mamá", aseguró. Indicó que este hombre impidió el contacto de ese hijo con su madre, y además señaló que es la abuela paterna la que se tuvo que encargar de él porque el padre no lo hacía.